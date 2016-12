Dopo Renzi, fuori un’altro. Beppe Sala, fresco sindaco di Milano, ha ricevuto dai giudici un bel regalino di Natale: l’uomo del PD è ufficialmente indagato dalla Procura di Milano per i “pasticci” contabili attorno alla Piastra di Expo, ovvero la costosissima infrastruttura realizzata dalla ditta Mantovani per la controversa manifestazione di Rho.

Passate le elezioni — provvidenziale tregua — la Guardia di Finanza ha ripreso ad investigare su Sala, allora amministratore delegato di Expo, sul responsabile del procedimento, Carlo Chiesa e sul general manager Paris. Per le fiamme gialle i tre dirigenti non avrebbero tenuto un “comportamento irreprensibile e lineare”. Pur “con gradi di responsabilità diversi – chiariva la Gdf – attraverso le loro condotte fattive ed omissive hanno comunque contribuito a concretizzare la strategia volta a danneggiare indebitamente la Mantovani (impresa che vinse l’appalto con un ribasso di oltre il 40%, ndr) per tutelare e garantire, si ritiene, più che la società Expo 2015 Spa il loro personale ruolo all’interno della stessa”.

Un bello schiaffone per mister Expo, sino ad oggi tutto gongolante per il successo del Sì a Milano città (“é merito mio, non di Renzi”, proclamava fiero). A Beppe non è rimasta altra scelta di autosospendersi subito dalla carica di sindaco. Buon Natale, Beppe…