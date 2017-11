DI MAIO:CAV CONTRO NOI COME SINISTRA CON LUI Rai DI MAIO:CAV CONTRO NOI COME SINISTRA CON LUI "Berlusconi e Renzi mi attaccano perché sanno di stare dietro nei sondaggi", ma "io non gli rispondo. Così il candidato premier del M5S,Di Maio, su Radio1. La rivoluzione liberale promessa da Berlusconi in 20 anni "la faremo noi", dice Di Maio. Lui usa "con noi i […]

DI MAIO: CAV CON NOI COME SINISTRA CON LUI Rai DI MAIO: CAV CON NOI COME SINISTRA CON LUI "Berlusconi e Renzi mi attaccano perché sanno di stare dietro nei sondaggi", ma "io non gli rispondo. Così il candidato premier del M5S,Di Maio, su Radio1. La rivoluzione liberale promessa da Berlusconi in 20 anni "la faremo noi", dice Di Maio. Lui usa "con noi […]

SALVINI: GALLITELLI? "QUESTA E' NUOVA" Rai SALVINI: GALLITELLI? "QUESTA E' NUOVA" "Questa non l'avevo mai sentita a una riunione".Così Salvini sulle parole di Berlusconi sul gen.Gallitelli come possibile premier.E il numero di ministri? "A Catania gli ho detto: non continuare a dire questa cosa dei ministri,è l'ultima delle cose" che interessa. Il leader della Lega rilancia l'idea di un patto […]