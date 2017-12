Rai BIOTESTAMENTO, LA MAGGIORANZA REGGE Al rush finale il ddl sul testamento biologico, in Aula a palazzo Madama. Il Senato ha approvato sei articoli, da quello sul consenso informato alla pianificazione condivisa delle cure. Via libera all'articolo che riguarda le Dat, le "Disposizioni anticipate di trattamento", il cuore del provvedimento. E sì alla norma transitoria […]

Rai BERLUSCONI: SE STALLO, AVANTI GENTILONI In caso di stallo dopo il voto sarebbe giusto "proseguire con questo governo, per consentire alle forze politiche una campagna elettorale non brevissima" che possa durare "almeno tre mesi". Così il leader di FI, Berlusconi, alla presentazione del libro di Vespa. Poi torna ad escludere una grande coalizione alla […]

Rai SALVINI: NO LEGGE MOLTENI?STOP TAVOLO FI "Sospendiamo qualsiasi tavolo e incontro con Silvio Berlusconi finché non avremo spiegazioni ufficiali sul voto contrario di FI all'iter veloce per la legge Molteni che cancella lo sconto di pena per i reati gravissimi". Così Salvini dopo il no della commissione Giustizia del Senato alla sede deliberante per […]