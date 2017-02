Il presidente filippino Rodrigo Duterte ha deciso di abbandonare i negoziati con i ribelli comunisti del New People’s Army per porre fine al sanguinoso conflitto che dura ormai da decenni. La decisione è stata presa sabato 4 febbraio, dopo che tre giorni prima il gruppo paramilitare comunista aveva comunicato l’intenzione di interrompere, a partire dalle 11.59pm di venerdì 10 febbraio, la tregua che le due parti avevano decretato a margine degli incontri di pace di Oslo.

I ribelli accusano Duterte di non aver rispettato “l’obbligo” del governo di rilasciare tutti i prigionieri politici entro ottobre. L’annuncio arriva dopo uno scontro a fuoco che il mese scorso che provocato la morte di otto soldati filippini e un ribelle.

Duterte, che dopo il suo insediamento a fine giugno aveva rilasciato alcuni capi dei ribelli per riprendere i negoziati di pace, ha reagito con durezza al comunicato dei maoisti.

“Ho detto ai soldati di prepararsi per una lunga guerra. Ho detto che [la pace] non verrà durante la nostra generazione” ha dichiarato il presidente alla stampa sabato sera, aggiungendo che i negoziatori hanno ricevuto l’ordine di “piegare le tende e tornare a casa. Non mi interessa più parlare con loro. Stiamo combattendo da 50 anni. Se si vuole riprendere per altri 50, non è un problema, saremo lieti di accontentarli”. I comunisti filippini sono avvertiti.