MATTARELLA FIRMA PER COMMISSIONE BANCHE Rai MATTARELLA FIRMA PER COMMISSIONE BANCHE Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato la legge che prevede l'"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario". La Gazzetta Ufficiale pubblica la legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. La legge entrerà in vigore […]

CAMERA: BANCHE VENETE, SI'.PASSA A SENATO Rai CAMERA: BANCHE VENETE, 211SI'.PASSA A SENATO Via libera dell'Aula della Camera al ddl di conversione del decreto legge sulle Banche venete, che ora passa all'esame del Senato. Nel testo disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura con […]

BANCHE, GENTILONI: "GIUSTO INTERVENIRE" Rai BANCHE, GENTILONI: "GIUSTO INTERVENIRE" "Siamo intervenuti" su banche in crisi "per salvare milioni di risparmiatori e centinaia di migliaia di piccole imprese. Chi parla di regali ai banchieri fa demagogia". Così il premier Gentiloni. Ora "il sistema banche ha superato le difficoltà" e "ci sono condizioni perché il credito a famiglie e imprese riprenda […]