Lunedì 30 settembre al Teatro Manzoni di Milano andrà in scena lo spettacolo 1919 Fiume – Città d’Arte e di Vita (dopo la Prima Nazionale sabato 7 settembre all’Aurum di Pescara), il racconto della straordinaria Impresa di Fiume attraverso una lezione spettacolo con racconti e nozioni sconosciute ai più. A vestire i panni di D’Annunzio sarà ancora una volta Edoardo Sylos Labini che, dal 2013, interpreta su tutti i palcoscenici italiani la complessa figura del Vate.

Dopo lo spettacolo tratto dall’Amante Guerriero di Giordano Bruno Guerri, in collaborazione con il Vittoriale degli Italiani, il d’Annunzio segreto scritto da Angelo Crespi, Sylos Labini chiude la trilogia dannunziana raccontando la straordinaria e rivoluzionaria Impresa di Fiume.

Fu la grande epopea degli artisti. d’Annunzio è una fede, Fiume la Città Santa. C’è chi lo esalta e chi critica le sue “distrazioni” (le donne, le feste, gli avvenimenti artistici e sportivi) e i suoi errori. Ma oggi nessuno può negare che l’impresa di Fiume non fu solo “il porto dell’amore” in cui si mischiarono fermenti culturali di diversa matrice, ma una rivoluzione artistica che, con la Carta del Carnaro, anticipò la politica di massa sui temi delle minoranze nazionali , l’equiparazione dei diritti e doveri dei due sessi, il divorzio, la libertà di opinione, di religione, fino all’obbligo del servizio militare femminile il suffragio universale, il sistema assistenziale e pensionistico, la libertà di iniziativa economica privata e in primis la Bellezza della nostra Arte al potere.

1919 Fiume – Città d’Arte e di Vita metterà a confronto l’Europa uscita dalla Grande Guerra con l’Europa di oggi, risultato del nuovo ordine mondiale instauratosi a partire dal primo conflitto mondiale.

1919 Fiume – Città d’Arte e di Vita

Uno spettacolo di Edoardo Sylos Labini

con la partecipazione di Maria Angela Robustelli

Drammaturgia Leonardo Petrillo

Aiuto regista Simone Guarany

Immagini visual Andrea Rocca

Musiche originali Alessandro Bizzarri

Scene e costumi Laura Giannisi