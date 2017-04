La Cina ha varato questa mattina la sua seconda portaerei, la prima interamente ‘made in China’ e costruita nei cantieri di Dalian, provincia nordorientale del Liaoning. La nuova unità è stata trasferita in acqua alle 9:00 (le 3:00 in Italia) con una cerimonia agli impianti di China Shipbuilding Industry Corp. La grande unità segue la Liaoning, sviluppata da uno scafo di portaerei di fabbricazione sovietica, comprata dall’Ucraina ed entrata in servizio nel 2012.

La Type 001A, il nome provvisorio della portaerei, si presenta come la più grande e la più sofisticata nave militare mai concepita dalla Cina: i lavori iniziarono a novembre 2013, mentre l’assemblaggio nei cantieri cominciò a marzo 2015. Al varo della nave, tre giorni dopo i festeggiamenti per i 68 anni della fondazione della Marina da guerra della repubblica popolare, seguiranno le attività di test e di completamento funzionali all’entrata in servizio, tra cui generazione elettrica, motori e armamenti vari.

Alla cerimonia ha partecipato Fan Changlong, vice presidente della Commissione centrale militare, organo presieduto dal presidente Xi Jinping: la sua presenza indica il forte peso politico dato al varo da Pechino.