L’ex presidente della provincia di Salerno Edmondo Cirielli riconfermato alla Camera dei deputati alle scorse elezioni non si da pace sull’autonomia della provincia ora presieduta da Iannuzzi. Tra le numerose proposte di legge del deputato di Fratelli d’Italia presentate a pochi giorni dall’insediamento alla Camera spiccano due che ripongono l’attenzione sull’autonomia territoriale della provincia di Salerno. Si tratta delle proposte di legge costituzionale avente entrambi per oggetto la modifica dell’articolo 131 della Costituzione, che sancisce le regioni italiane. Le due proposte di legge si differenziano per il territorio, ovvero la prima proposta prevede l’istituzione della “Regione dei due Principati” la seconda, invece l’istituzione della regione “Principato di Salerno”.

Sul “Principato di Salerno” già è stato posto un veto dalla Suprema corte di Cassazione che nel dicembre del 2011 si pronunciò sul referendum proposto da Edmondo Cirielli allora presidente della provincia di Salerno, per l’istituzione della 21esima regione.

La “Regione dei due Principati”. In contemporanea anche nelle province di Benevento e Avellino stava insorgendo voglia di secessione dalla Campania contro la politica regionale napolicentrica. Infatti, sempre a fine 2011 si iniziò a parlare anche della “Regione dei due Principati”, costituita dalle province di Salerno, Benevento ed Avellino.

Ed ecco che ora le due proposte ritornano alla ribalta grazie alle proposte di legge presentate da Edmondo Cirielli.

Lo show di Crozza. La proposta di legge sull’istituzione della regione del “Principato di Salerno” è piaciuta, a quanto pare, al comico di La7 Maurizio Crozza, che nella sua trasmissione “Crozza nel paese delle meraviglie” l’ha ironicamente classificata al primo posto tra le proposte di legge presentate dai nuovi parlamentari: «Era una promessa elettorale di quasi tutti i partiti: riduzione dei parlamentari, abolizione delle provincie e “Principato di Salerno”. Il principato l’hanno fatto a Monaco allora perché non lo fai a Salerno?».

Il video dello spettacolo di Crozza sul “Principato di Salerno”:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hQDs1_Dbqe8