All’indomani della tragedia che ha sconvolto l’Abruzzo e l’Italia intera a Farindola, Hotel Rigopiano, Charlie Hebdo è tornato a far parlare di sé in Italia. Sul satirico francese infatti è apparsa una vignetta che, ai più, è apparsa di pessimo gusto. Ad essere raffigurata la morte che, per l’occasione, arrivava sugli sci al grido di “Y en aura pas pour tout le monde (Non ce ne sarà per tutti)”. A dir la verità non è la prima volta che il giornale vittima del vile attacco terroristico dello scorso anno prova a far satira col gusto del macabro. In occasione della prima scossa di terremoto che sconvolse il Centro-Italia ed in particolare la città di Amatrice, comparve sul giornale francese una vignetta raffigurante lasagne e pasta (i soliti stereotipi insomma) per raffigurare il “Terremoto all’italiana”: persone, schiacciate dal peso di macerie di penne, lasagne e maccheroni, non di pietra e mattoni. Nell’occasione persino l’ambasciata Francese in Italia con una nota pubblica nella quale in sostanza si prendeva le distanze da quanto sostenuto.

Puntuale con l’arrivo della nuova vignetta e con l’indignazione collettiva sono partite le crociate in difesa del diritto di satira e di espressione da parte dei difensori del libero pensiero. Ma quale satira? Partiamo dal presupposto che un diritto di satira non è sentenziato apertamente nel nostro ordinamento normativo, che viceversa conosce il diritto di cronaca e di critica.

Satira è, per definizione presa dal dizionario , “Scritto, discorso, spettacolo ironico, caustico, sferzante, che mette in ridicolo vari aspetti del mondo”. Oserei convenire anche con chi la definisce critica più o meno tagliente (dal sarcasmo alla caricatura) verso aspetti o personaggi tipici della vita contemporanea. E’ evidente che la satira a noi più nota è quella politica. Se proviamo a ragionare sul contenuto della vignetta non ritroviamo nessuna caustica e sferzante critica verso aspetti grotteschi del mondo, della società, della politica. Neppur lontanamente dunque una satira. Questa si rivolge alle usanze diffuse, come nel caso della politica a quelle del potere. Non certo a vittime innocenti, come quelle dell’Hotel Rigopiano.

Questo celarsi dietro il diritto di satira rappresenta l’etichetta per nascondere precise scelte editoriale del giornale che, in punto di diritto, potrebbe persino essere perseguibili. Allora c’è un limite alla satira? Sì. In assenza di una specifica previsione normativa occorre rifarsi necessariamente alla Giurisprudenza. A dirlo è persino la Cassazione, secondo cui “nessuna scriminante può ammettersi allorché la satira diventi forma pura di dileggio, disprezzo, distruzione della dignità della persona (Cass. 24 marzo 2015, n. 5851).” *

C’è da dire ci sono state simpatiche reazione, subito virali sul web, come chi chi ha usato la stessa arma di Hebdo: vale a dire una vignetta i soccorritori in sci che superano la morte dedicandole in “Tiè”. Ciò non deve far perdere di vista l’essenzialità e l’importanza del significato vero dei termini e dei concetti. Quella di Hebdo non è satira, né black humor. Semplicemente è l’etichetta dietro cui si nasconde l’imbecillità, lo spregio per la vita umana e l’ignoranza del labile confine tra sadica ironia e il disgusto, la mancanza di rispetto per vittime innocenti.