LEGGE VOTO, AL VIA SETTIMANA DECISIVA Rai LEGGE VOTO, AL VIA SETTIMANA DECISIVA Settimana decisiva per la legge elettorale.Oggi il testo in Aula alla Camera. Ieri al Nazareno le "consultazioni" del Pd. Alla Camera la riunione dei Democratici con il M5S. Mentre è attesa per oggi una Direzione cruciale. Ma c'è tensione con i centristi per la soglia di sbarramento al […]

LEGGE VOTO, PD VEDE I 5 STELLE: TUTTO BENE Rai LEGGE VOTO, PD VEDE I 5 STELLE: TUTTO BENE E' durato meno di mezz'ora l'incontro alla Camera tra il Pd e il M5S sulla legge elettorale."Tutto bene",si limita a commentare il capogruppo dem, Rosato. Mentre il presidente dei senatori del Pd, Zanda, parla di clima "serio". Per il M5S c'erano Fico, Crimi e Toninelli […]

BERLUSCONI:LEGGE VOTO, ALZEREI SOGLIA ALL'8% Rai BERLUSCONI:LEGGE VOTO, ALZEREI SOGLIA ALL'8% Alcuni giornali "hanno sostenuto che Berlusconi è in disaccordo con la soglia di sbarramento del 5%: è esattamente il contrario, fosse per me la porterei all'8%". Lo afferma il leader di Forza Italia, Berlusconi, parlando di legge elettorale alla consegna del premio 'Rosa Camuna' nel palazzo della Regione Lombardia. […]