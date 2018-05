Il sospetto che Di Maio non fosse un genio lo avevamo da tempo. Ora è una certezza. Nelle sue innumerevoli giravolte l’azzimato capo dei pentastellati ha proclamato davanti ai suoi sodali che l’Alta Velocità Lione-Torino è superata, vecchia, obsoleta…. Dunque, i cantieri vanno fermati, bloccati, chiusi. Probabilmente per l’ex venditore di bibite allo stadio di Napoli il futuro prossimo sarà il teletrasporto (stile Star Trek) o, meglio ancora, il ritorno al vapore, podromico ad un ulteriore balzo all’indietro: diligenze trainate da cavalli o, meglio, lettighe.

Non a caso il Gigino ha posto al povero Salvini, come condizione ineludibile per governare, la nomina alle infrastrutture di una oscura attivista no-tav, una nemica giurata di binari e locomotori. Insomma Dracula presidente dell’Avis…