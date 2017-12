SALVINI: "CAV NON ELEGGIBILE IO PREMIER" Rai SALVINI: "CAV NON ELEGGIBILE IO PREMIER" "Mi interessa vincere per governare quindi le distanze preferisco metterle in luce prima del voto". Così il leader della Lega, Salvini, a Zapping, sulle divisioni del centrodestra. "Se la Lega prende un voto in più rispetto agli alleati sono io il premier -dice- Berlusconi non è candidabile".E: "Chi […]

GENTILONI: BOSCHI? "TUTTO CHIARITO" Rai GENTILONI: BOSCHI? "TUTTO CHIARITO" Boschi è ancora un "valore aggiunto"per il Pd dopo la vicenda Banca Etruria? "Ha chiarito tutto quello che doveva chiarire. Sarà candidata del Pd e mi auguro abbia grande successo". Così il premier Gentiloni, in conferenza stampa a Bruxelles. "Non mi permetto di dare giudizi sulla commissione ma spero che […]

MATTARELLA: IN ITALIA RIPRESA CONSOLIDATA Rai MATTARELLA: IN ITALIA RIPRESA CONSOLIDATA "Nel 2017 l'Italia ha consolidato il suo percorso di ripresa economica, con prospettive di crescita positive, anche per l'occupazione". Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Mattarella, incontrando il Corpo Diplomatico. Poi il passaggio sulle banche: il lavoro compiuto nel settore, "contribuendo al rafforzamento di un settore strategico per lo […]