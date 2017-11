DI MAIO A MACRON: NON SIAMO MINACCIA UE Rai DI MAIO A MACRON: NON SIAMO MINACCIA UE Il candidato premier del M5S, Di Maio, scrive dal blog di Grillo una lettera indirizzata al presidente francese, Macron."Quando ci conosceremo meglio, coglierà che il nostro Movimento, oltre a non essere una minaccia, piuttosto coltiva le soluzioni migliori per molti dei problemi d'Europa". Al di la […]

ORLANDO: CONTRO MAFIA SERVONO NUOVI MEZZI 1/2 Rai ORLANDO: CONTRO MAFIA SERVONO NUOVI MEZZI Il ministro della Giustizia,Orlando dal Corriere della Sera invoca "nuovi strumenti per contrastare la mafia". Orlando cita tra questi,"gli Stati generali della lotta alle mafie", (in corso oggi a Milano ndr), il Codice antimafia", ma anche "il lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura" Ma non basta:indispensabile […]

MAFIA, CDM SCIOGLIE 5 COMUNI CALABRESI 2/2 Rai MAFIA, CDM SCIOGLIE 5 COMUNI CALABRESI Il Consiglio dei ministri ha sciolto 5 Comuni calabresi per infiltrazioni mafiose. I provvedimenti adottati riguardano Lamezia Terme, Cassano allo Jonio, Isola Capo Rizzuto, Marina di Gioiosa Jonica e Petronà. Gravi condizionamenti da parte della criminalità organizzata, con pesanti riflessi sull'attività degli enti. Questa la motivazione alla […]