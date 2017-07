Incredibile, aberrante, inammissibile che la destra possa pensare di allearsi o anche di coalizzarsi con Salvini se troverà confermata una notizia trapelata. Secondo la “Stampa” , con un scoop , a firma di Andrea Rossi, il segretario leghista avrebbe intenzione di modificare il nome del raggruppamento, che, nel I articolo del proprio Statuto, ha come obiettivo “il conseguimento dell’indipendenza della Padania”, in quello, ancora più barbaro, anacronistico, ridicolo di “Lega dei Popoli”.

Secondo le intenzioni espresse nel congresso federale di Parma, dopo la conferma “bulgara”, Salvini “vuole un contenitore che sia capace di dare voce e spazio a tutte le autonomie d’Italia, da Nord a Sud”. Si tratta di un progetto, che, se realizzato, – ipotesi del tutto utopistica – trasformerebbe il nostro Paese in un caravanserraglio, in un bordello, privo di coerenza e di coesione, incapace di disegni unitari, un unicum a livello interplanetario.

Il ridicolo per il foglio della famiglia Berlusconi non conosce limiti dalla momento che nella segnalazione da fatta da Ivan Francesca si favoleggia di “svolta nazionalistica”.

Ora anche le pietre sanno, o dovrebbero sapere, che l’ Italia, dopo aver eletto la prima Camera unitaria, dal Piemonte alla Sicilia, fatta eccezione per il Veneto ed il Lazio, nel 1861, nel 1870 , conquistate le due regioni, divenne Regno con una popolazione comune, con istituzioni comuni ed una unica lingua.

Che nel 2017 si affacci la proposta di “popoli riuniti in una lega”, termine fragile e precario, a voler usare un linguaggio eufemistico, quasi diplomatico e felpato, è inaccettabile, perchè reazionario non per un regresso di anni ma di molti secoli.

L’iniziativa “politica” della Brambilla del “partito animalistico”, anche se conformistica ed esibizionistica, è meno controproducente ed assurda.