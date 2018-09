Tempi duri per la vagina: ora che finalmente era stata sdoganata ed a lei erano stati dedicati libri e spettacoli teatrali, la pseudocultura LGBT vorrebbe eliminarla dal linguaggio corrente. L’autorevole sito californiano Healthline, un colosso dell’informazione medico-scientifica, ha accolto la richiesta del mondo transgender che riteneva il termine “vagina” discriminatorio, non inclusivo, ed anche un tantino omofobo.

Così è nata la proposta di sostituire vagina con “buco anteriore “ : va da sé che ci sarà anche un “buco posteriore” e perché no ‘ un “tubicino anteriore”.

Chi ha avuto la fortuna di studiare l’anatomia umana ha potuto ammirare la meravigliosa complessità del nostro corpo, costituito da apparati, organi e perfino singole cellule, capaci di svolgere una o più funzioni complesse in un mirabile equilibrio. La vagina non è un organo qualsiasi : la sua peculiarità è la grande elasticità delle sue pareti che hanno permesso a tutti noi di venire al mondo, facendo passare il nascituro attraverso un imbuto strettissimo. “No elasticità no parti” , potremmo dire con universale gratitudine.

Sempre questa caratteristica, associata all’acidità del suo ecosistema, permette alla vagina di non subire quelle microlacerazioni durante il rapporto che potrebbero permettere il contagio da parte di agenti virali esterni ; questo è il motivo per cui sono più a rischio di contagio da HIV altri generi di esplorazioni. Qualcuno non accetta queste considerazioni ? Se la prenda con il Padreterno, che così ha deciso.

Se queste richieste verranno accolte , un domani per spiegare come è costituita una famiglia dovremmo ricorrere a questo schema : avremo un Genitore Uno, dotato di un buco anteriore ed uno posteriore, un Genitore Due , in possesso di un tubicino anteriore con due contrappesi inferiori ed un buco posteriore.

Ma potrebbero esserci anche due genitori con solo buchi anteriori o con soli tubicini anteriori.

Dovremo anche cambiare il nostro modo di parlare : di fronte ad una cosa che ci piace moltissimo useremo l’espressione “ è una bucata anteriore pazzesca !” oppure se vorremo mandare qualcuno a quel paese diremo “ ma va a fare in un buco posteriore !”

In Italia esistono circa un centinaio di sinonimi piuttosto volgari di vagina ; sene trova addirittura uno per provincia ed in base alla scelta del termine possiamo risalire alla provenienza dell’interlocutore ; nell’imbarbarimento generale questo solo ci è rimasto o quasi del patrimonio dialettale nazionale.

Ma attenzione ! Se un domani qualcuno volesse scrivere sui muri dei bagni degli autogrill “viva la f…” o uno dei suoi sinonimi non commetterebbe più soltanto un greve atto di maleducazione ma addirittura un reato penalmente perseguibile, avendo dato sfogo ad un gesto discriminatorio, omofobo e divisivo. Se scoperto finirebbe in tribunale.

Ora voi penserete che abbiamo esagerato , che il senso del ridicolo dovrebbe essere il giusto deterrente a queste farneticazioni.

Ma state tranquilli, in questa Italia sinistrata, una testa di tubicino anteriore dem in grado di prendere sul serio queste argomentazioni, lo si troverà sempre.