E alla fine della marcia se ne sono tornati tutti a casa. I politici come il sindaco Sala, il presidente Grasso, Bersani, Vecchioni e il medico rosso Gino Strada nei loro attici di lusso, gli immigrati più o meno regolari nelle loro baracche o nei monolocali, magari popolari e occupati abusivamente.

Senza vergognarsi, quelli della sinistra, che essendo ormai morti Marx e il marxismo su cui avevano puntato (perdendo), di lucrare adesso su una tragedia come l’immigrazione clandestina. Perché clandestina, sia chiaro, e non perché immigrazione. Come se da una parte ci fossero loro che vogliono dar da mangiare all’intera Africa flagellata da guerre e carestie e dall’altra quei cattivoni, fascisti e razzisti del centrodestra che sperano di veder affondare i barconi e morire soprattutto donne e bambini.

Non è così e la soluzione non è abbattere i muri e forse nemmeno costruirli (anche se un sindaco Pd come Zanonato il muro a Padova l’ha costruito eccome), ma aiutare l’Africa e gli africani a emanciparsi dalla fame. Difficile farlo digerire a cooperative rosse o cattoliche che sul business immigrati mangiano e riempiono seminari ormai deserti. O alle associazioni islamiche che sulla disperazione reclutano il loro esercito di terroristi.

Le cose stanno esattamente al contrario da quello che ha detto la marcia con la complicità del sindaco Sala, della Bonino («il decreto Minniti non funzionerà»), di Grasso («chi nasce in Italia è italiano»), Bersani («questo 25 maggio è il nuovo 25 aprile»): l’illegalità si combatte con la legge e non con l’accoglienza indiscriminata. E l’ha capito un bravo ministro (anche di sinistra) come Minniti bersaglio dei cori. «Nessuna persona è illegale» urlavano a fianco di Sala che portava indebitamente una fascia che non rappresenta tutti i milanesi. Perché 100mila erano anche quelli portati dalla Lega in piazza Duomo a gridare «no invasione». Anche senza sindaco con la fascia.

Giannino Della Frattina, Il Giornale, 21 maggio 2017