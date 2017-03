“Ieri, davanti alla Caserma Montello, durante la festa per gli immigrati, ai bambini di una scuola media è stata fatta cantare “O bella ciao”. A parte l’indegnità di strumentalizzare dei bambini per scopi politici, non trovate che questa strofa rappresenti molto meglio l’immagine di uno straniero che guarda al nostro paese con speranza: “seduta all’altipiano guardi il mare, moretta che sei schiava fra le schiave, vedrai come per sogno tante navi e un Tricolor sventolar per te”?

Così scriveva ieri sulla sua pagina Facebook Otello Ruggeri, esponente locale di Forza Italia, a proposito della festa buonista (“Libera Montello – oltre i muri”) organizzata da un non meglio identificato “Comitato Zona 8 solidale”, debitamente supportato dal Comune di Milano, alla Caserma Montello, già destinata alle forse dell’ordine e invece riempita d’imperio di immigrati (economici, non rifugiati).

Apriti cielo, naturalmente.

Immediate le solite reazioni delle zitelle isteriche dell’antifascismo permanente da un tanto al chilo: qualcuno ha prontamente segnalato il post alla Polizia (che notoriamente non ha niente di meglio da fare), l’ANPI si è ovviamente mobilitata e Pietro Bussolati, segretario metropolitano del PD, si è incaricato di rovesciare addosso all’incauto Otello Ruggeri la consueta badilata di paroloni vuoti, melassa retorica e frasi fatte: “Preoccupante e inqualificabile sentire citare i versi di una canzone fascista come “Faccetta Nera” da un esponente di Forza Italia […] Affermare che bisogna avere paura di intonare un inno di libertà, che non conosce colore politico, come “Bella Ciao” e suggerire, invece, di insegnare a dei bambini rigurgiti fascisti, la dice lunga su quali possano essere i riferimenti culturali e valoriali di questa persona. Di certo incompatibili, non solo con l’esercizio di un ruolo istituzionale, ma con la nostra società, orgogliosamente e dichiaratamente anti fascista. Chiedo a Forza Italia e alla coordinatrice Maria Stella Germini di intervenire, non si può essere ostaggio di chi inneggia a valori contrari alla Costituzione e alla Repubblica”.

Ovviamente non si può pretendere che i guardiani dell’ortodossia antifascista rinunzino alle loro reazioni pavloviane, che scattano immancabili ogni qualvolta si materializzi all’orizzonte un saluto romano, un convegno sgradito, un libro scomodo, un’idea non conforme.

Si tratta di reazioni stereotipate, inutili e scontate figlie più di ignoranza e faziosità che di una seria cultura politica.

Supponiamo però, per assurdo, che per una volta i difensori del verbo resistenziale illuminati di colpo da una misteriosa ispirazione decidano di approfondire seriamente l’argomento contro il quale scagliano i loro anatemi.

Questa volta basterebbe, ad esempio, prendersi la briga di leggere il testo della “canzone fascista che riporta ai tempi del colonialismo italiano in Africa […] al peggior periodo della storia di questo Paese”, come ha detto un’esponente dell’ANPI della zona 8, e inquadrarlo adeguatamente nel suo effettivo contesto storico.

Eh si, perché al di là del significato politico che ha assunto soprattutto nel dopoguerra, la tanto vituperata “Faccetta Nera” era in realtà una canzone di propaganda popolare che in fondo parlava di integrazione e accoglienza (come diremmo noi oggi).

Certo si trattava di accoglienza in una Italia Fascista e di integrazione nella sua società coloniale, non certo in un moderno paese democratico e pluralista, ma allora per i sudditi delle loro colonie non erano democratici e pluralisti nemmeno Francia e Inghilterra (anzi tutt’altro…).

“Moretta che sei schiava fra gli schiavi”

recita il primo verso, proseguendo poi con

“quando saremo insieme a te,

noi ti daremo un’altra legge e un altro Re.

Quindi: fine della schiavitù di un società tribale dominata dal potere assoluto di signorotti locali (i Ras) e del Negus Hailè Selassiè, cioè un despota medievale che solo la propaganda inglese e qualche maldestro divulgatore nostrano potevano dipingere come un campione della democrazia e della libertà, e arrivo di una legge e un altro re.

E’ questo che la propaganda fascista promette alle giovani abissine, aggiungendo che l’unica schiavitù in futuro sarà quella d’amore e che il motto dei nuovi arrivati è “libertà e dovere”.

“Faccetta nera, piccola abissina,

ti porteremo a Roma, liberata.

Dal sole nostro tu sarai baciata,

Sarai in Camicia Nera pure tu. “

Per cui i giovani abissini (Faccetta Nera è chiaramente un simbolo, una parte per il tutto) sarebbero arrivati a Roma, non come profughi su gommoni costretti a dormire nelle stazioni o in mezzo alla strada, non sfruttati da un vergognoso sistema di malaffare, ma come sudditi dello stesso Regno, sotto lo stesso sole e portando la stessa camicia nera degli Italiani.

Eh si, perché come aggiunge l’ultima strofa:

“Faccetta nera, sarai Romana

La tua bandiera sarà sol quella italiana!

Noi marceremo insieme a te

E sfileremo avanti al Duce e avanti al Re”

Romana, con il tricolore per bandiera (senza nemmeno bisogno dello ius soli) a sfilare insieme agli Italiani (non segregata come nell’esercito USA di quegli anni) davanti alle massime autorità dello Stato.

Questo “rigurgito fascista”, come lo chiama il piddino Bussolati non sembrerebbe proprio indicare intenti razzisti e discriminatori.

Tanto è vero che qualcuno, vedendo che i conti della narrazione politicamente corretta non tornavano, ha ipotizzato la disapprovazione delle autorità fasciste e la censura del Min Cul Pop per i troppi “ammiccamenti interrazziali”.

Un congettura non molto verosimile, visto l’enorme successo della canzone, scritta da Renato Micheli e musicata da Mario Ruccione, divenuta popolarissima nel testo dell’aprile 1935 sopra riportato, inserita senza problemi in numerosissimi spettacoli e riviste dell’epoca e giunta sino a noi nella versione canora di Carlo Buti che è poi quella che l’EIAR trasmetteva tranquillamente.

Vero è che nel 1936, a conquista avvenuta, venne introdotta una versione del testo aggiornata agli avvenimenti, che però non ne modificava il senso e che comunque non sostituì mai la versione originale.

Il ritornello, ad esempio, divenne

“Faccetta nera, ch’eri abissina

aspetta e spera si cantò l’ora s’avvicina

Or che l’Italia veglia su te

noi ti portiamo un’altra legge e un vero Re.”

E la strofa seguente:

“Faccetta nera, il sogno s’è avverato

non sei più schiava e più non lo sarai;

dal ciel d’Italia, libera, vedrai

il sol di Roma splendere su te.”

Ovviamente tutto va contestualizzato nel suo tempo.

La canzone oltre agli scopi propagandistici a favore della Guerra d’Africa, rifletteva anche, con un linguaggio popolare ed elementare, una certa visione del colonialismo fascista, la cui rivisitazione riserverebbe diverse sorprese che potrebbero meravigliare non poco anche a destra, dove l’approccio al problema immigrazione sconta spesso atteggiamenti maldestri e superficiali.

Si potrebbe scoprire, ad esempio, che dopo la creazione del Governatorato Generale della Libia con l’unione della Tripolitania, della Cirenaica e del Fezzan nel 1934 (oggi di fatto cancellata dagli assurdi avvenimenti degli ultimi anni favoriti anche da un governo di centro destra) e con la politica della cosiddetta “quarta sponda” i cittadini musulmani della Libia acquistarono lo status di “cittadini italiani libici” che dava loro all’interno della colonia tutti i diritti di piena cittadinanza con gli opportuni adattamenti della legislazione resi necessari dalla diversità religiosa.

Diritti che, tanto per dire, gli abitanti delle vicine colonie francesi non ebbero mai neppure dal governo del Fronte Popolare e la cui rivendicazione provocò nel corso degli anni sanguinose rivolte, come quella di Setif (Algeria) nel 1945 la cui repressione provocò decine di migliaia di morti.

Gli Arabi libici, invece, divennero “Musulmani Italiani della Quarta Sponda d’Italia” e negli anni ’30 godettero di una politica sociale amichevole e diretta a favorire loro integrazione (ovviamente nei termini allora ipotizzabili).

L’EIAR, ad esempio, iniziava le trasmissioni radio in Libia con la preghiera del mattino trasmettendo poi tutte le altre alle ore prescritte dal Corano mentre le normative coloniali rispettavano e si adeguavano alle prescrizioni della religione islamica.

Così come agli italiani, anche ai cittadini Libici, Arabi e Berberi, vennero distribuiti poderi da coltivare e lo Stato costruì anche per loro villaggi modello (erano 10 nel 1939) tutti dotati di (udite udite!) moschea, scuola, centro sociale (con ginnasio e cinema) ed ospedale; una novità assoluta per il mondo coloniale di allora.

Va detto che tutto questo era stato preceduto dalla dura repressione della rivolta dei Senussi in Cirenaica, ma anche qui i fatti non sono esattamente quelli che racconta, con molte manipolazioni, la vulgata storica del dopoguerra.

Ma questa è un’altra storia.

Naturalmente non esiste nessuna misteriosa ispirazione capace di indurre certe menti faziose a discutere dei fatti con cognizione di causa e dovremo perciò sorbirci molti altri proclami contro i “rigurgiti fascisti” di turno.

Al conteggio questa volta contribuisce anche la coordinatrice regionale di Forza Italia Mariastella Gelmini la quale, obbedendo diligentemente alla richiesta del segretario del PD, ha dichiarato: “Senza se e senza ma prendo le distanze dalle parole di Otello Ruggeri che ha usato termini inaccettabili. Parole di questo tipo sono ingiustificabili all’interno di un movimento come Forza Italia, antifascista nel Dna”.

Mo’ me lo segno…