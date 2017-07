EMILIANO: DL BANCHE VENETE E' INVOTABILE Rai EMILIANO: DL BANCHE VENETE E' INVOTABILE "Il dl banche venete è invotabile. Tradisce i risparmiatori, abbandonando al loro destino centinaia di migliaia di piccoli azionisti e di obbligazionisti subordinati, e comporta per lo Stato un onere spaventoso e in gran parte non recuperabile". Così il governatore della Puglia, Emiliano,apre nuovo fronte nel Pd e […]

EMILIANO:DL BANCHE VENETE E' INVOTABILE Rai EMILIANO:DL BANCHE VENETE E' INVOTABILE "Il dl banche venete è invotabile. Tradisce i risparmiatori, abbandonando al loro destino centinaia di migliaia di piccoli azionisti e di obbligazionisti subordinati, e comporta per lo Stato un onere spaventoso e in gran parte non recuperabile". Così il governatore della Puglia, Emiliano,apre nuovo fronte nel Pd e contro […]

GRILLO: RIDISCUTERE TUTTI I TRATTATI Rai GRILLO: RIDISCUTERE TUTTI I TRATTATI "Il Fiscal compact è una truffa semantica, economica e morale". Lo ha detto Grillo lasciando il convegno di M5S sul debito pubblico alla Camera. "Dobbiamo sederci a un tavolo" e ridiscutere i trattati perché "gli allegati cambiano i trattati: le appendici cambiano i regolamenti". E, a chi chiede se […]