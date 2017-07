ALFANO: "CONCLUSA COLLABORAZIONE COL PD" Rai ALFANO: "CONCLUSA COLLABORAZIONE COL PD" "Non abbiamo pregiudiziali ideologiche contro lo Ius Soli, ma ciascuno ha le sue priorità. Noi per esempio per questo finale di legislatura chiediamo l' approvazione della legge sulla legittima difesa".Così Alfano, ministro e leader di Ap,a La Stampa.Il Pd? "La collaborazione con loro è ormai conclusa. Sosteniamo lo stesso […]

ROMA,BOSSI IN OSPEDALE PER ARITMIE CARDIACHE Rai ROMA,BOSSI IN OSPEDALE PER ARITMIE CARDIACHE Umberto Bossi, fondatore ed ex leader di Lega Nord, è stato ricoverato al policlinico universitario Gemelli di Roma. Bossi, rende noto la struttura, è in ospedale "a seguito di aritmie cardiache. Sono in corso accertamenti". Secondo fonti della Lega, Bossi, 75 anni, ha deciso di sottoporsi ad accertamenti […]

BOLDRINI:CAMBIO GRUPPO NON DISONOREVOLE Rai BOLDRINI:CAMBIO GRUPPO NON DISONOREVOLE "Mi auguro che il provvedimento sullo Ius Soli sia approvato entro fine legislatura".Lo ha detto la presidente della Camera Boldrini alla cerimonia del Ventaglio. Per Boldrini è "sprezzante" parlare di "turismo parlamentare" per il cambio di gruppo dei deputati. "La situazione politica è molto fluida,non è disonorevole che alcuni cambino […]