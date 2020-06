Cari compagni, che avete verniciato di rosso la statua di Montanelli perché nella campagna d’Etiopia si era comprato una ragazzina abissina, che avete plaudito all’abbattimento delle statue del generale Lee, di Cristoforo Colombo, di Winston Churchill, perfino del Mahatma Gandhi perché volle incontrare Mussolini; perché non guardate in casa vostra, usando lo stesso moralistico metro di giudizio?

So bene che a voi è sempre mancato il concetto di coerenza, preferendo a questo il senso di opportunità politica di un comportamento. Ma fate uno sforzo, almeno per una volta.

Provate a pensare a Palmiro Togliatti, il leader del Pci che visse per anni alla corte di Stalin, fingendo di ignorare i gulag comunisti, dove languivano milioni di russi ed anche un centinaio di comunisti italiani, sacrificati perché avevano toccato con mano la tragica realtà sovietica. Non fece nulla per salvarli, lasciandoli morire letteralmente di fame. Non sarebbe ora che le vie a lui intitolate in tutta Italia venissero cancellate?

Che ne dite di Marx, che odiava gli ebrei e li considerava un ostacolo alla realizzazione del paradiso comunista? Non meriterebbe una verniciatina qua e là per par condicio?

Cosa pensereste di Che Guevara, se sapeste cosa ha combinato nella mitica Cuba castrista?

Pensate, aveva istituito, nel 1960, il primo campo di lavori forzati per gay, nella regione orientale di Guanahacabibes; all’entrata c’era scritto: ”il lavoro vi renderà uomini”. Lo stesso Che Guevara spiegò, qualche anno dopo, che in quel campo ci mandava “chi aveva commesso peccati contro la morale rivoluzionaria”.

E se vi fosse raccontato che c’è un Archivio sulle atrocità commesse a Cuba dal comunismo che ha provato che il Che commise personalmente ben 144 omicidi? Indossereste ancora le magliette con la sua immagine barbuta? Lo considerereste ancora un mito rivoluzionario? Avete condannato Gandhi per una sua simpatia per il Duce ma assolvereste Lenin se vi dicessero che provava ammirazione per quello stesso Mussolini?

E che dire dei Kennedy, intoccabili miti liberal? Papà Kennedy, il patriarca della potente famiglia americana, durante il Proibizionismo aveva guadagnato un dollaro per ogni bottiglia di scotch che entrava nel paese.

Il figlio John avrebbe inizialmente appoggiato l’impresa di Cuba con lo sbarco nella Baia dei Porci, per ripagare di un favore un gruppo di mafiosi che volevano riprendersi i casinò, gli ippodromi e tutti gli affari che l’avvento del comunismo aveva loro tolto: altro che lotta per la libertà dal comunismo! Coloro che si erano illusi, gli idealisti anticomunisti, morirono su quella spiaggia.

E che dire della morte di Marilyn Monroe su cui grava il sospetto nei confronti dei fratelli Kennedy, che avrebbero inscenato un suicidio per togliersela di torno? Vero o non vero, rimane la scarsa considerazione nei confronti di una donna fragile da parte della potente famiglia americana. Cosa facciamo, togliamo al piazzale omonimo di Milano l’imbarazzante nome?

Vedete, cari compagni, ad essere troppo moralisti ci rimettereste voi, se foste onesti. Ma non lo siete e non lo sarete mai.