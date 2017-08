Rai DL SUD,CAMERA VOTA FIDUCIA MARTEDI'ORE 15 La votazione nell'Aula della Camera sulla fiducia posta dal governo al decreto legge per il Sud avrà inizio domani alle 15. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Le dichiarazioni di voto avranno inizio dalle 13. Il voto finale in serata. La fiducia è stata posta […]

Rai DDL CONCORRENZA, GOVERNO CHIEDE FIDUCIA La ministra per i Rapporti con il Parlamento Finocchiaro ha posto la questione di fiducia nell'Aula del Senato sul Ddl sulla concorrenza, sul testo tornato dalla Camera. La seduta è stata sospesa per la riunione della Conferenza dei capigruppo sui tempi del voto.

Rai ATAC, RAGGI: ORA "SI CAMBIA REGISTRO" "D'ora in poi non si tollerano deviazioni dalla linea che ho tracciato". Il monito della sindaca di Roma, Raggi, segue la decisione presa dalla Giunta di nominare Paolo Simioni nuovo presidente e Ad di Atac. Ora "si cambia registro", ha detto Raggi riferendosi alle polemiche delle ultime ore […]

Rai ROMA, RAGGI INDICA SIMIONI A CAPO ATAC La sindaca di Roma Virginia Raggi ha indicato Paolo Simioni come nuovo presidente e Ad di Atac,al posto dell'attuale amministratore unico, Manuel Fantasia. Lo rende noto il Campidoglio. E' stato scelto per la sua "esperienza in ambito aeroportuale e ferroviario", si legge in una nota diffusa al […]