Rai PRIMARIE M5S, VOTO PROSEGUE ANCHE STAMANI Proseguono ancora stamane le votazioni sulla piattaforma Rousseau per la scelta del candidato premier per il M5S. Lo ha annunciato il blog di Grillo, dopo la prima proroga stabilita alle 23 di ieri sera. Lo slittamento è stato causato dai "troppi accessi", aveva spiegato il M5S. I risultati […]

1/2 Rai LEGGE VOTO, FIANO (PD) DEPOSITA TESTO BASE Il capogruppo del Pd in Commissione Affari costituzionali e relatore della legge elettorale Fiano (Pd) ha depositato il nuovo testo base, il cosiddetto "Rosatellum bis":prevede il 36% dei deputati eletti in collegi uninominali e il 64% con il proporzionale. Verso l'accordo tra Pd, FI, Lega e […]

2/2 Rai ROSATELLUM-BIS, LE LINEE GUIDA DEL DDL Mix proporzionale (64%) e collegi uninominali (36%).Possibilità di coalizione, unica e a livello nazionale. Soglia di sbarramento al 3% per liste singole, 10% per le coalizioni. Massimo 4 nomi nei listini del proporzionale.Pluricandidature: 1 collegio uninominale e massimo 3 nel proporzionale. No al voto disgiunto. Questi in […]