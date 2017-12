Aperte le domande per partecipare al reclutamento nell’Aeronautica Militare di 800 Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1). Per la prima volta quest’anno il concorso prevede l’individuazione di 35 posti da destinare al settore d’impiego “Incursori” le Forze Speciali del 17° Stormo dell’Aeronautica Militare.

Le domande di partecipazione debbono essere presentate entro il 10 gennaio 2018 per i nati dall’11 dicembre 1992 al 10 gennaio 2000. Nella compilazione della domanda è possibile esprimere il gradimento per il settore d’impiego “Incursori”.

I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nell’Aeronautica Militare, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore. Maggiori informazioni sono disponibili al link: https://concorsi.difesa.it/am/vfp1/2018/Pagine/home.aspx.

Gli “incursori” della A.M sono stanziati presso il 17° Stormo di Furbara che ha il compito peculiare di condurre l’intero spettro delle operazioni speciali, grazie alle capacità operative come Combat Controller, Combat Weather, del Laser Operator ed altre capacità tutte raggruppate nell’ambito della dottrina denominata SOALI (Special Operations Air to Land Integration) che caratterizzano il 17° Stormo in ambito Forza Armata, quale reparto di alta specializzazione, fattore moltiplicatore del potere aereo esprimibile dell’Aeronautica Militare.

Una ulteriore capacità è rappresentata dalla componente EOR/EOD specializzata nel settore del riconoscimento e disattivazione degli ordigni esplosivi.

Fonte Aeronautica Militare