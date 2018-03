Un fornaio transalpino produceva troppo, sette giorni su sette, lavorando solo da sé e facendosi aiutare dai membri della sua famiglia (ergo senza obbligare dipendenti a farlo).

Multa di tremila euro nella “liberissima” Francia, per non aver fatto riposo.

“Il migliore dei mondi possibile” è un luogo dove, se superi il milione di euro di reddito annuo, magari un po’ di libertà ce l’hai, al limite comprandotela… Per il resto attento, PERCHE’ IL FISCO e LO STATO DEVONO PRENDERE AL POVERO (e lavoratore) PER DARE AL RICCO (e affamatore).

Che bella, la democrazia delle pance piene (quelle dei ricchi, ovviamente)!