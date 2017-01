Le forze armate francesi intervengono a loro modo nelle presidenziali francesi. Con un intervista al giornale economico Les Echos, il generale Pierre de Villiers, capo di Stato Maggiore interforze (CEMA), si è rivolto ai candidati all’Eliseo denunciando la situazione di difficoltà della difesa transalpina: «non si vince una guerra senza uno sforzo adeguato», ha ricordato il generale, aggiungendo che «lo sforzo di deve tradurre in una crescita progressiva del budget, per raggiungere il 2 per cento del PIL entro i prossimi cinque anni». Un obiettivo fondamentale per mantenere una capacità operativa credibile, rispondere alle minacce del terrorismo e conservare — la Francia è la prima potenza militare della UE — una proiezione internazionale forte.

Tra i punti dolenti del dossier difesa vi è , in primis, il rischio obsolescenza della force de frappe, l’armamento nucleare voluto da Charle de Gaulle nei Sessanta e vero fiore all’occhiello del complesso militare-industriale francese. La componente è attualmente strutturata su due bracci complementari, aereo e oceanico, ambedue da modernizzare entro il 2025-30. Per il CEMA servono almeno quattro sommergibili di terza generazione e nuovi missili e veivoli. Poi vi è il rinnovo urgente della flotta e il rafforzamento del dispositivo extraeuropeo: Africa, Levante, territori d’oltremare.

Mentre la campagna prosegue sempre più accesa, i generali e gli ammiragli attendono risposte serie e garanzie forti dalla politica, in particolare dai due candidati favoriti: François Fillon e Marine Le Pen. Il dibattito è aperto.