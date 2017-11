Prima della caduta del Muro di Berlino nel 1989, in tanti hanno cercato di fuggire dal “paradiso comunista”. Vi è chi scavava tunnel sotterranei per passare sotto la barriera, chi ha rubato aerei, chi ha utilizzato complicati sistemi di carrucole.

Ma una delle storie più straordinarie è sicuramente quella di Karsten Klünder e Dirk Deckert: nel 1986 due amici decisero di fuggire dalla Repubblica Democratica Tedesca in… windsurf, giocandosi la vita nel freddo del mar Baltico. I due partirono dalle spiagge tedesche, diretti verso la Danimarca, l’alba del 24 novembre (per evitare la guardia costiera comunista), con 30 nodi d’aria, a bordo di due tavole che si erano autocostruiti basandosi sulle indicazioni di una rivista di vela clandestina proveniente dalla Germania Ovest, con mute di neoprene (materiale difficilissimo da trovare in DDR) caserecce.

I surfisti fino ad allora avevano navigato solo in acque interne della DDR perché il mare faceva confine d era considerato “off limits”.

Klünder riuscì al primo colpo, navigando per 70 chilometri sospinto dal vento, tra Hiddensee l’isola di Møn, approdando sulle coste danesi. Deckert una volta uscito dovette rientrare perché nella sua stagna entrava acqua. Ci riprovò la notte seguente, venendo recuperato sei ore dopo mezzo congelato da un peschereccio – per sua fortuna – danese. Il mare sa essere amico degli audaci….