L’editoriale (“La scelta di Whats App. Renzi e la paura di sparire) di Galli della Loggia, dopo il titolo promettente, è indubbiamente pieno di ombre e di una sola tenue e tremula luce finale.

Le consistenti ombre sulla mal riposta grande fiducia sul toscano, considerato con tremenda miopia la “speranza d’Italia”, rappresentano una implicita quanto innegabile prova della fragilità, della banalità e della superficialità dell’esperienza politica, bocciata dagli italiani il 4 dicembre ma purtroppo non archiviata.

Galli, nel considerare “un errore gravissimo” la posizione fatta scegliere a Renzi di “dominus per procura del governo Gentiloni , la ritiene un abbassamento indelebile della sua “statura politica”, “una trovata da furbastro”, una “omologazione” “a tutti gli altri comprimari del teatrino della politica, risucchiato nella loro grigia routine”.

Ma, ohibò, in tutta franchezza ed in tutta onestà Galli quali ritiene siano le doti superiori rispetto a tutti gli altri, dalle Alpi al Lilibeo, di Renzi, quali prove di assennatezza ha recato, quali lungimiranza ha mostrato?

Tutto si è mosso ed è stato basato e continua ad essere fondato su sistemi clientelari da I Repubblica (i “gigli magici”), su sudditanze verso i potentati economici (la Confindustria e Marchionne, sfortunati sostenitori del sì), su vicende bancarie oscure (Monte dei Paschi di Siena e Banca Etruria) e su magagne familiari altrettanto equivoche. Per queste ultime Galli può attingere a piene mani al lavoro di Belpietro.

Secondo l’editorialista, del tutto isolato in questo avviso, “la solitudine sarebbe dovuta servire a Renzi innanzi tutto per riflettere e spiegare a se stesso le ragioni della sconfitta (circa le quali aspettiamo ancora di conoscere la sua opinione [forse non la sa dare, se non dopo adeguata imbeccata]). A capire e a riflettere sugli errori commessi, sui segnali non visti, sui consigli sbagliati ricevuti da tanti finti conoscitori del mondo. A meditare sui vuoti complimenti, sulle piaggerie servili da cui si è lasciato evidentemente troppo sedurre. Ma non solo. La scelta della solitudine, proprio quella scelta, sarebbe stata la massima prova data al Paese della sua unicità, della sua radicale diversità rispetto agli “altri”: quindi l’inizio migliore per la riscossa”. Ma – egregio collega – quale “unicità”, “quale radicale diversità”? Vogliamo, se non ridere, almeno sorridere su quello, che si dice avesse da bambino il soprannome di “Bomba”?

Il destino dell’Italia sarebbe drammatico, triste ed amaro se ponesse, almeno ufficialmente con una realtà fatta da personaggi assai diversi, tutti i poteri nelle mani di questo esibizionista, vuoto e narcisista, privo della minima preparazione politica per non parlare della introvabile base culturale. Al suo rientro nell’assemblea del suo partito, pur ammettendo con cifre farlocche di avere “straperso”, ha mostrato di non avere abbandonato la sua esuberante tracotanza ed il suo linguaggio, l’unico di cui è del resto capace, da bar di Rignano sull’Arno. Ha proposto di “andare a guardare le carte” sul “Mattarellum” ed ha vantato, mostrando di ignorare la proposta del suo ministro Poletti di anticipo delle elezioni, così da evitare il referendum con prevedibile nuova batosta sullo Jobs Act, che le “sue [ quali?] riforme resteranno e segnano la grandezza del Pd e di quello che abbiamo fatto”.

Una volta di più Galli sbaglia in cui reputa quel futuro “partito della nazione”, già dal nome equivoco e sfuggente, fondato sul “blairismo rimasticato”, l’unico che “potrebbe ridare senso e vita al moribondo e ormai vuoto universo delle formazioni politiche del Paese”.

Rincara la dose di esagerata e principalmente infondata fiducia nel momento in cui esprime l’avviso che l’assenza di competitori “alla sua altezza gli rende più facile qualunque cosa egli intenda fare”. “Ahi! Serva Italia !”.

L’unica pallida luce è costituita dal finale sulla pretesa e strombazzata insostituibilità di Renzi, che “potrebbe rivelarsi l’errore decisivo di una partita che di errori ne ha visti già parecchi, e commessi da chi sembrava avere le migliori carte in mano”.

Galli parla del “moribondo universo delle formazioni politiche”. La vicenda Mediaset /Vivendi, che tocca, come in mille altri casi industriali ed aziendali superati, archiviati e subiti, “l’interesse nazionale”, mina senza equivoci la posizione di Berlusconi, subordinato alle decisioni del governo Gentiloni Silveri, ossia Renzi, e coinvolge anche la Lega e FdI. Si saranno resi la Meloni e Salvini del peso condizionante della questione e quindi della necessità di costituire una opposizione credibile ed affidabile, estranea ai giochi, alle affermazioni e agli interessi di Berlusconi ?

Perché il prode Salvini, arrivato a scoprire – per dirla con Zalone – a Palermo “i cammelli meridionali” e con lui Maroni e i sindaci del centro – “destra”, arrivati a sottoscrivere un inopportuno, autolesionistico appello bipartisan a favore di Sala, impensabile a posizioni politiche opposte, lo hanno incredibilmente e immeritatamente difeso? In nome di quel deteriore ed enfatico garantismo, appreso sempre dai berlusconiani, spesso alle prese con provvedimenti della magistratura?