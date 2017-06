I cognomi, si sa, spesso sono un fardello ingombrante. Quelli pesanti a volte finiscono sulle spalle di figli e nipoti non all’altezza che si ritrovano così esposti, loro malgrado, ad una visibilità esagerata e immeritata e non di rado a figure barbine.

Ne sappiamo qualcosa noi di destra, che da anni dobbiamo convivere con le trovate della signora Alessandra M., forse il caso più eclatante ed evidente di totale sproporzione tra cognome e personaggio che lo porta.

Un altro caso interessante è quello di Alessandro Gassmann, figlio di Vittorio, il mattatore della commedia all’italiana, e attore anche lui.

La sua carriera di attore, ovviamente, non può neppure avvicinarsi a quella del celeberrimo padre, non solo per la grande sproporzione del talento, ma anche per le circostanze essendo la generazione dei Sordi, Gassmann, Tognazzi, Mastroianni e compagnia irraggiungibile e irripetibile.

Il giovane Gassmann, perciò, si è barcamenato con relativo successo tra film di cassetta e pubblicità cercando di ricavarsi una nicchia dignitosa.

E fin qui nulla quaestio, anzi si tratta di una storia tutto sommato banale ma decorosa.

Solo che Gassmann jr pare abbia ha deciso di interpretare una nuova parte, non in un film ma nella vita reale: quella del cittadino modello, naturalmente politicamente corretto.

Così qualche tempo fa di fronte ai cronici problemi dell’immondizia e dell’incuria della sua città si era armato di secchio e ramazza ed aveva ripulito il vicolo sotto casa sua, nel centro storico, invitando via twitter i romani a fare altrettanto al grido di “Basta lamentarsi, basta insulti, FACCIAMO!”.

Un’iniziativa lodevole ma intrisa di faciloneria e qualunquismo, visto che quello sarebbe compito del Comune che all’uopo riscuote una delle imposte più alte d’Italia.

I Romani dovrebbero battersi per rendere efficiente la loro amministrazione, non lavorare al suo posto.

Naturalmente ad un cittadino tanto impegnato e politicamente corretto, che vorrebbe “essere colonizzato dalla Merkel se a dire che non la vogliamo è uno come Salvini”, non poteva sfuggire il problema dell’immigrazione, occasione imperdibile per fare sfoggio di un maldestro buonismo neppure originale (il copyright è in realtà della Boldrini):

“Senza immigrati il paese si ferma. Buon tutto” ha twittato perentorio il nostro un paio di giorni fa.

“Il paese si ferma? Ma se arrivano e stanno stravaccati fuori dalle stazioni Termini e Centrale” replica un certo Roberto

“Te piacciono i pomodori? Le verdure? Le fragole? Il vino? Senza di loro scordateli Robertì” ribatte deciso il Gassmann, facendo cascare l’asino buonista.

Eh si. perché, complici una evidente faciloneria, una scarsa informazione e una più che approssimativa conoscenza delle storia, il buon Alessandro ci dice che la funzione degli immigrati africani è quella di lavorare nei campi, in realtà come Rosarno, l’agro Nocerino-Sarnese, il Foggiano, Castelvolturno dove sfruttati da caporali, malavita organizzata e imprenditori senza scrupoli raccolgono sotto il sole per dieci e più ore al giorno pomodori, arance, grano, e le fragole e verdure del Gassmann jr per un tozzo di pane, a volte nemmeno per quello, dormendo all’addiaccio o in fetide capanne, senza nessun tipo di assistenza, sicurezza, cibo, medicinali sfruttati fino all’esaurimento delle forze.

Uomini trattati come bestie da lavoro, moderni schiavi dei quali nessuno (stato, sindacati, preti buonisti, intellettuali progressisti, giornalisti democratici, politicanti di sinistra) si interessa più avendo quei disgraziati già esaurito la loro funzione: dopo averli traghettati dall’Africa (magari d’accordo con i trafficanti) e avere riscosso, attraverso il perverso e ambiguo sistema delle cooperative di tutti i colori, la fetta di competenza dei quattro e più miliardi della grande torta dell’immigrazione non c’è più motivo di occuparsi di questi sventurati, che possono, quindi, essere tranquillamente abbandonati al loro destino.

Strepitare a favore dello ius soli e sbarcarli in Italia senza controlli è più che sufficiente per lavare le coscienze buoniste e continuare a girarsi dall’altra parte.

Tutto questo, però, sfugge al bravo figlio d’arte dal celebre cognome, tutto contento di “magnare” comodamente (come direbbe lui) pomodori, fragole e verdure nel centro storico di Roma grazie ad immigrati dei quali non immagina neppure lontanamente il destino e i problemi.

Eppure la storia non è affatto nuova, basterebbe conoscerla.

Era già successo, per almeno 200 anni, che navi inglesi, portoghesi e olandesi (le ONG non erano ancora state inventate) sovvenzionate da grandi e potenti compagnie finanziarie già all’epoca più influenti di certi governi (proprio come adesso) prelevassero uomini dall’Africa per portarli nel Nuovo Mondo a coltivare, in condizioni materiali non troppo diverse (ovviamente tenuto conto dei tempi) da quelle dei moderni schiavi di cui sopra, cotone, canna da zucchero, gomma, cacao, caffè e tutto quanto servisse ad arricchire i finanziatori.

I quali con le stesse navi portavano in Europa, principalmente Inghilterra e Olanda, le materie prime che le stesse società finanziatrici, antenate delle moderne multinazionali e delle banche d’affari di oggi, rivendevano a caro prezzo in regime di monopolio al resto del continente guadagnando ad ogni passaggio.

Non è certo un caso, ma casomai un ricorso storico, che lo stesso schema, mutatis mutandis, tenda a ripetersi anche oggi e che le oligarchie finanziarie anglosassoni oramai egemoni e globali, con i poteri ad esse asserviti, siano i principali sostenitori della globalizzazione totale, che favorisce i loro affari, e finanzino in vari modi più o meno leciti il trasferimento dall’Africa dei nuovi schiavi che favoriscono invece l’incremento dei loro profitti.

Il tutto, ovviamente, in nome del bene e del progresso dell’umanità, come una Boldrini o un Alessandro Gassmann ci ricordano sempre senza averci capito niente.