Sempre gravissima la situazione a Gaza. Nel secondo venerdì della “Marcia del ritorno” e a una settimana dalle violenze della “Giornata della Terra” sono almeno 39 feriti e un morto dopo che le proteste e gli spari sono esplosi di nuovo al confine con Israele.

Il bilancio è pesante. Da quando la protesta è iniziata il 30 marzo con la prima manifestazione (serie di sit in e cortei che si ripeteranno fino al 15 maggio), 23 palestinesi hanno perso la vita, 16 il giorno stesso, altri sono morti per le ferite riportate o in diversi episodi nel corso della settimana. L’uso di pallottole sui manifestanti ha scatenato le critiche degli attivisti e delle organizzazioni per i diritti umani, sia nel Paese che internazionali.

La protesta è stata soprannominata il “Jum’at al-Kawshook” (Venerdì della Gomma). I manifestanti incendiano cumuli di pneumatici nella speranza di ridurre la visibilità dei cecchini israeliani e nascondersi. L’esercito israeliano sta usando grandi ventilatori per spingere via il fumo e acqua per spengere gli incendi. Al momento, le autorità del ministero della Salute e la Mezzaluna Rossa palestinese (Prcs) riportano decine di feriti.

Il ministero della Difesa israeliano riferisce ha rinforzato il dispositivo militare attorno alla striscia. I soldati di Gerusalemme hanno l’ordine di sparare su chiunque tenti di valicare il confine.