Informiamo la spettabile clientela elettorale che causa inconveniente tecnico la prevista 258ma puntata della sceneggiata “Rigurgito Fascista” oggi non andrà in onda. Purtroppo la Suprema Corte di Cassazione ha di nuovo dichiarato inammissibile il ricorso della Procura Generale di Milano contro la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato dei militanti di Casapound denunciati dall’ANPI in occasione della commemorazione di Sergio Ramelli del 2015.

L’increscioso episodio si ripete identico per la seconda volta e sono in corso indagini antifasciste per capire come mai le legge venga applicata con rigorosi criteri giuridici e non secondo le farneticaz…. ehmmm – scusate – le sacrosante intimazioni dell’ANPI supportate dall’interpretazione autentica di Repubblica ed Espresso.

I tecnici della ditta “E. Fiano & Compagni” sono al lavoro per individuare il guasto ed evitare che l’inconveniente si ripeta.

Ricordiamo che domandarsi perché gli uffici giudiziari preposti insistano ad ingombrare le uduenze della Cassazione con ricorsi inammissibili contrari alla unanime e costante giurisprudenza della suprema Corte (peraltro formatasi proprio grazie dell’ANPI), alle interpretazioni della Corte Costituzionale e alla funzione stessa della Cassazione costituisce pericolosa provocazione fascista e come tale passibile di severe punizioni democratiche.

In sostituzione del programma “Rigurgito Fascista” verrà trasmesso il film horror “L’urlo di Fiano terrorizza i Savoia”, basato su di una storia vera: l’eroica ribellione di un peone PD alla immaginaria decisione, che nessuno si era mai sognato di prendere neppure per scherzo, di inumare i coniugi Savoia, Vittorio Emanuele ed Elena, al Pantheon.

Al grido di “Ecco se mai qualcuno dovesse pensare di seppellirlo con tutti gli onori al Pantheon, un domani, sono certo che troverebbe un’opposizione durissima. Perlomeno la mia” il valoroso Fiano Emanuele riesce a conquistare altri 5 preziosi minuti di inutile attenzione sui media.

Il programma è sconsigliato ad un pubblico impressionabile.

Dalla programmazione sostitutiva sarà esclusa la zona del Pantheon di Roma per evitare il panico degli abitanti, che potrebbero essere allarmati da alcune scene del film.

Comunichiamo, inoltre, che la regolare programmazione della sceneggiata “Rigurgito Fascista” verrà ripresa non appena possibile ed in vista delle lezioni verrà anche opportunamente intensificata.

I signori utenti potranno conoscere l’intera programmazione consultando il quotidiano Repubblica.

COMUNICATO SINDACALE

La Federazione Nazionale Lavoratori del Governo/CGIL comunica quanto segue:

A tutela dei lavoratori impegnati nel settore governo di sinistra respingiamo le provocazioni fasciste che denigrano l’impegno dei lavoratori governativi che hanno partecipato all’adunata antifascista di Como, momento fondamentale della lotta al risorgente Fascismo dei fumogeni e dei volantini.

L’illazione che esistano in Italia problemi più importanti di cui il governo dovrebbe occuparsi è destituita di qualsiasi fondamento.

Il fatto che mezzo governo, e segnatamente i lavoratori Del Rio Graziano, Martina Maurizio, Pinotti Roberta e Fedeli Valeria unitamente al signor Renzi Matteo, alla signora Boldrini Laura ed al lavoratore esodato Fassino Piero, si siano recati in riva al Lago di Como per lottare contro il risorgente Fascismo invece di occuparsi delle gravi difficoltà economico-sociali del paese indica inequivocabilmente che le seconde non esistono e che il primo è invece la vera emergenza nazionale.

Pertanto, le informazioni contrarie diffuse dal rigurgito fascista nascosto sotto mentite spoglie sono destituite di qualsiasi fondamento.

Non è quindi vero quello che sostengono, ad esempio, i provocatori di Bloomberg e dell’ISTAT secondo i quali gli Italiani a rischio povertà sono aumentati in un anno di oltre 3 milioni registrando l’incremento più alto in Europa, tendenza che prosegue anche nell’anno in corso nonostante la fantastica crescita economica ottenuta grazie ai lavoratori ministeriali del governo renzista.

Secondo le statistiche UE nel 2016 gli italiani classificati come appartenenti a famiglie con reddito molto basso o prive di occupazione stabile erano in totale 18 milioni.

Secondo l’Istat le persone a rischio povertà ed esclusione sociale nel 2016 erano il 30% delle persone residenti, in aumento rispetto al 28,7% registrato nel 2015.

Gli italiani che vivono sotto la soglia di povertà assoluta, cioè quelli che non riescono ad acquistare nemmeno beni e servizi essenziali, hanno raggiunto i 4,7 milioni cioè il 7,9% della popolazione.

Il numero di poveri assoluti nel paese è quasi triplicato nel giro di un decennio.

Anche l’incidenza della povertà relativa, calcolata sulla base della spesa media di consumo, è aumentata e colpisce quasi 8,5 milioni di persone, il 14% della popolazione, con una incidenza maggiore nelle famiglie con più bambini e nei gruppi di età inferiore ai 34 anni.

Nello stesso periodo il numero di persone esposte al rischio di povertà è diminuito in tutte le altre economie dell’eurozona.

Negli ultimi anni più di un quarto della produzione industriale nazionale è andato perduto; contestualmente la disoccupazione è aumentata fino al 13% nel 2014, a fronte del del 5,7%, nel 2007. Secondo l’ultima rilevazione di quest’anno la disoccupazione resta all’11,3%.

Come è evidente si tratta di dati e cifre che non corrispondono a quanto correttamente comunicato dai telegiornali e dai giornaloni democratici e si tratta, perciò, di una chiara provocazione fascista diretta a screditare i migliori governi del dopoguerra e consentire ai nazifascisti di Casapound di mettere in atto le loro famigerate raccolte alimentari, oltretutto razziste e discriminatorie in quanto rivolte solo ad Italiani.

Una oscura trama nera statistica alla quale ci opporremo con tutte le nostre forze richiamando i compagni e i cittadini alla vigilanza antifascista.

Invitiamo quindi tutti i sinceri democratici a seguire le indicazioni del giornale La Repubblica che, giustamente, non perde tempo con insulsi numeri e statistiche economici, ma si concentra sui sondaggi sul Fascismo risorgente, che resta l’unico vero problema del paese.

Anche per questo intendiamo difendere l’azionista di riferimento del suddetto gruppo editoriale ingiustamente calunniato da ignobili provocatori fascisti i quali sostengono che egli avrebbe contribuito per ben 600 milioni di euro al disastro del Montepaschi.

Ribadiamo quindi che l’allegra scampagnata sulle rive del lago che vide la morte fisica del bieco dittatore nero è stata un sacrosanto e doveroso atto democratico compiuto da un plotone di lavoratori-ministri per scongiurare il gravissimo pericolo rappresentato da quella decina di teste rasate (anche all’interno) che hanno messo in pericolo la democrazia in Italia leggendo un volantino.

Di fronte alla necessità della vigilanza antifascista qualsiasi altro problema, specialmente con elezioni imminenti, è da considerarsi secondario se non inesistente.

Se il popolo si lamenta che non ha il pane, che mangi le brioches dell’antifascismo!

Come disse una famosa compagna di altri tempi: NO PASARAN!