Il recente volume “Europa e Medio Oriente (1973-1993)” offre al lettore, che sia uno studioso o semplicemente un interessato alle vicende della politica internazionale, un’articolata e ben qualificata disamina del complicato rapporto che si delinea nel ventennio considerato tra paesi europei e mediorientali, nelle loro molteplici interazioni bilaterali ma anche quali membri di organizzazioni regionali a carattere sovranazionale: ad esempio la CEE, la Lega Araba e l’OPEC. Curato da un gruppo di ricercatori dell’Ateneo barese con la supervisione di Luciano Monzali (Gianvito Galasso, Federico Imperato, Rosario Milano), include 25 saggi scritti da ricercatori italiani e stranieri, opportunamente organizzati in tre sezioni geografico-politiche: Europa occidentale, Europa comunista e neutrale, Medio Oriente.

Diversi sono i fili che intrecciano le trame portanti dei saggi. Primo tra tutti il conflitto arabo-israeliano connesso all’inesausta “questione palestinese”, da cui la scelta di indicare come estremi temporali della periodizzazione il 1973 e il 1993, rispettivamente l’anno della guerra dello Yom Kippur – la quarta scoppiata tra gli Stati arabi e Israele dopo il 1948 – e l’anno della firma degli Accordi di Oslo, con i quali tra tante speranze e altrettante illusioni, si puntava a dirimere finalmente le tensioni tra Tel Aviv e il mondo arabo, col pieno coinvolgimento dell’OLP, che dopo molte difficoltà si vedeva ufficialmente riconosciuta dallo Stato-rivale ebraico la leadership sul popolo palestinese.

Ma a questa prima traccia fa da pendant l’atteggiamento degli Stati dell’Europa occidentale, soprattutto quando dovettero confrontarsi sul finire dello stesso 1973 con la compatta risposta dei Paesi arabi all’incondizionato sostegno offerto dagli USA ad Israele, che si tradusse nell’istantaneo e massiccio aumento del costo del petrolio da parte dell’OPEC, che comprometteva uno dei cardini dello sviluppo post-bellico europeo, ossia la disponibilità di una risorsa energetica chiave e quasi del tutto importata a prezzi notevolmente bassi.

Viene quindi analizzata la politica estera degli Stati europei maggiormente rappresentativi, i quali accomunati da desideri di autonomia, crisi energetica ed imperativi atlantici, provarono a concertare i propri sforzi nell’ambito delle strutture istituzionali comunitarie (dal 1970 fu avviata in maniera sperimentale la CPE), al fine di ricondurre ad una sola voce le varie posizioni su questioni politiche specifiche, come appunto il conflitto arabo-israeliano, nel quale gli europei cercarono di inserirsi con cautela, tra i desiderata dei paesi arabi e quelli dell’alleato americano filo-sionista. Compito non facile, considerando anche il permanere di differenti orientamenti tra i paesi comunitari. Ma in qualche occasione – penso alla Dichiarazione di Venezia del 1980 – qualche passo in avanti comune venne pur fatto.

La narrazione di questo intreccio è ben incorniciata nel più ampio contesto regionale ed internazionale, segnati profondamente dal confronto bipolare USA-URSS, che negli anni ’70 e ’80 ebbe tra le “prime linee” proprio il campo mediorientale, a causa dei mutamenti di regime occorsi – molto più ad est del bacino mediterraneo – in Iran, in Iraq e in Afghanistan, che segnarono in profondità l’assetto geopolitico della regione, fomentando guerre con l’intervento diretto o indiretto delle due superpotenze, nonché l’ascesa dei fondamentalismi islamici, esito del pesante scossone che aveva colpito in poco tempo a partire dalla fine degli anni ’60 il prestigio e il fascino dell’Occidente, intaccando in una certa parte del Medio Oriente la fiducia nei confronti delle sue ricette «modernizzanti» e dei suoi valori.

Il ruolo della CPE viene inoltre analizzato anche in merito alle altre importanti questioni che segnano le cronache mediorientali di questo ventennio, inserendosi ad esempio nei dossier sull’Iran khomeinista e sul pessimo stato delle relazioni tra Teheran e Washington che resuscitò tra i membri del consorzio comunitario europeo l’incubo delle ritorsioni energetiche. Altrettanto rilevanti furono i tentativi di affrontare su un piano comune l’ascesa del terrorismo arabo, che spesso trovava proprio in Europa un luogo privilegiato per rivendicare le proprie ragioni utilizzando il tragico metodo degli attentati.

Non viene trascurato il ruolo della Santa Sede nel Medio Oriente, in cui alla dimensione delle relazioni politico-diplomatiche interstatali si affiancano le prospettive vaticane nei confronti di un’importantissima area di irradiazione del messaggio evangelico nonostante l’assoluta predominanza dell’Islam, con il quale in ogni caso si riscontra l’evolversi di un dialogo e di forme di convivenza interreligiosa.

Viene fatta luce inoltre sulla particolare azione svolta in Medio Oriente, ed in modo particolare nelle vicissitudini del dissidio arabo-israeliano, da tre protagonisti un po’ eccentrici del panorama internazionale: da un lato, l’Austria e la Jugoslavia, entrambe neutrali, ma con una proiezione politico-diplomatica internazionale nettamente distinta ed una organizzazione economico-produttiva opposta, con una Vienna capitalista ed una Belgrado comunista, nella particolare versione “titina”.

Mentre tra i paesi del Patto di Varsavia si spiega il caso dell’intervento della Romania di Ceausescu negli affari vicino-orientali, come il tentativo del leader di Bucarest di accrescere il proprio prestigio internazionale attraverso un’azione neutrale nei confronti sia di Israele che dei paesi arabi, anche in dissonanza con gli orientamenti sovietici più marcatamente filo-arabi, rafforzando così all’interno del suo paese l’immagine di una Romania “anticonformista” e talora ribelle nei confronti di Mosca.

Infine, acquisisce una rilevanza centrale in questo volume il tentativo di delineare approfonditamente il ruolo svolto dalla politica estera italiana nei vari teatri di crisi mediorientale. Un ruolo che risulta essere stato molto attivo, in conformità con le aspirazioni del governo di Roma di svolgere lungo la sponda meridionale ed orientale del Mediterraneo – e loro propaggini – una funzione di primo piano, cercando sempre di trovare formule di mediazione tra le spinose controversie di questa regione, a protezione dei propri interessi nazionali, di sicurezza e di sviluppo economico.

In più occasioni l’Italia si pose alla testa di iniziative diplomatiche dinamiche, tese a ricondurre sulle proprie posizioni i partner di Bruxelles, talora anche discordando con le linee politiche americane. Un’azione quella italiana che probabilmente poteva andare al di sopra delle proprie effettive possibilità, ma che denotava – pur tra infinite prudenze e molteplici fattori di debolezza – un certo coraggio ed una notevole capacità di iniziativa da parte delle classi di governo di allora, che si riflettevano in una seppur sensibile capacità di suscitare attenzione a livello internazionale.

Implicito a questa affermazione è il richiamo sull’attuale auto-percezione del ruolo internazionale dell’Italia, che come ha sostenuto Sergio Romano, soffre di una «crisi di timidezza», apparendo spesso come uno spettatore di prima fila, attento e informato, ma frequentemente scavalcato nella politica mediterranea da potenze più agili e spregiudicate, spesso europee, che si dimostrano ancora molto lontane dai tanto proclamati propositi di estendere il livello di integrazione politica.

In definitiva “Europa e Medioriente” è un libro molto stimolante che contribuisce ad arricchire, con temi inediti sorretti da una mole impressionante di fondi documentari, la storiografia delle relazioni internazionali e a porre solide basi per la comprensione della difficile realtà del Medio Oriente odierno e del suo rapporto con l’Europa, una realtà molto spesso oscurata o resa incomprensibile da una variegata pluralità di pregiudizi ideologici e di deformazioni mediatiche.

Giuseppe Spagnulo, Il Corriere.it, 10 dicembre 2017