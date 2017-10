LISTE SICILIA,"ERRORE" IN MODULI. E' CAOS Rai LISTE SICILIA,"ERRORE" IN MODULI. E' CAOS Il leader del movimento indipendentista "Siciliani liberi", Massimo Costa, denuncia "un errore nei moduli di accettazione delle candidature in Sicilia: si ignora la legge Severino e si sta creando il caos per il deposito delle liste". Riguardo all'incandidabilità non si cita la legge del 2012, ma una norma […]

RAGGI: "INCONTRO OGGI MINISTRO CALENDA" Rai RAGGI: "INCONTRO OGGI MINISTRO CALENDA" "Le polemiche non interessano a nessuno, né a Roma né ai romani. Quello che ci interessa è che il Tavolo si farà: incontrerò sicuramente il ministro già nella giornata odierna. E' una grande opportunità per Roma e siamo tutti pronti". Lo ha detto la sindaca della Capitale Virginia Raggi,alla […]

IUS SOLI, ANCHE DELRIO ADERISCE SCIOPERO FAME Rai IUS SOLI, ANCHE DELRIO ADERISCE SCIOPERO FAME Delrio aderisce allo sciopero della fame che parte oggi per lo Ius Soli. Lo dice lo stesso ministro a Repubblica. "Questi sono giorni decisivi per lo Ius Soli.E'necessario impedire che si chiuda uno spiraglio" per l'approvazione. "Dopo tante parole urlate, sullo Ius soli è giunto il momento […]