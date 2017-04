Alternative für Deutschland non imboccherà la “via di una politica realistica di un partito popolare borghese”, così come chiedeva alla vigilia del congresso, tenutosi Colonia nel fine settimana scorso, la presidente nazionale Frauke Petry. Cosa è o cosa diventerà il partito nato un paio di anni fa è, però, ancora difficile da dire. Definito una formazione “populista di destra” dalla stampa tedesca, Afd resta per molti aspetti ancora una realtà magmatica, alla ricerca di una precisa identità.

E il congresso di Colonia non è servito a sciogliere tutte le incognite. Di certo dallo scontro in atto tra i vertici del partito è uscita perdente proprio Frauke Petry, superata di slancio dal vice Alexander Gauland, indicato come rappresentante dell’ala più “dura” del partito. Quella meno disposta al confronto con le altre forze politiche, Cdu e Csu in primis, e contrario a fare di Afd un partito di ispirazione popolare. Una linea, quella di Gauland, che ha convinto i circa 600 delegati presenti a Colonia.

E lo testimonia anche la soluzione scelta per guidare il partito nella prossima campagna elettorale – in Germania si voterà a settembre – dopo la decisione di Frauke Petry di non candidarsi alla cancelleria. La campagna elettorale sarà guidata dal duo Alexander Gauland – Alice Weiland. Figura, quest’ultima, abbastanza eccentrica per quello che viene definito un partito populista di destra: Weiland è omosessuale, è “sposata” con una donna con cui ha un figlio. Politicamente si definisce “liberal-conservatrice”. Eppure ha suscitato l’entusiasmo dei delegati con durissime prese di posizione sull’Islam, invitando gli “ammiratori di Erdogan” a tornare in Turchia, o sul politicamente corretto, definito “la pattumiera della storia”.

Contraddizioni, o presunte tali, che hanno spiazzato numerosi commentatori politici. Per molti la figura della Weiland è assolutamente incoerente con la “svolta a destra”, come è stata definita, di Afd in occasione del congresso di Colonia.

Eppure, forse, le cose sono più semplici di quel che appaiono. Afd è un partito post-ideologico, nato per iniziativa di un gruppo di docenti universitari ed esponenti dell’alta borghesia schierati su posizioni liberal-conservatrici. Una sorta di ala destra della Cdu. L’emergere del movimento anti-islamico Pegida e la crisi dei profughi, con il boom di immigrazione di fine 2015 e inizio 2016, hanno presto portato nuovi consensi al partito, ma ne hanno anche rapidamente modificato la base elettorale. Meno alto borghese e più popolare, più attenta alla difesa dello stato sociale che sensibile ai richiami del liberismo, certamente spaventata dall’Islam e lontana da quella globalizzazione di cui percepisce direttamente gli effetti negativi. E sospettosa, se non ostile, verso quell’Europa che è in cima alle preoccupazioni della cancelliera Merkel. Di certo elettori e militanti di Afd si sentono “patrioti”, arrivando in qualche caso a definirsi “nazionalisti”, sdoganando un termine che in Germania è ancora un tabù.

Insomma Afd appare per molti aspetti simile al Front National. Come il partito di Marine Le Pen anche Afd raccoglie intorno a sé quelle fasce di elettorato che hanno vissuto la crisi sulla propria pelle, deluse dalle risposte offerte – quando sono state offerte – dai partiti tradizionali. Un elettorato composto da chi vede l’immigrazione come problema e non come risorsa, da chi, in sostanza, vuole una “Germania tedesca”. Manca, però, ad Afd una guida carismatica come quella del Front National. Lo dimostra l’esito del congresso di Colonia: Frauke Petry incassa una dura sconfitta, si affaccia sulla scena un “duo” composto da figure che non sembrano avere il carisma necessario per portare il partito verso una più matura consapevolezza di sé. Perché è evidente che oggi Afd è un contenitore in cui convivono molte anime diverse, di cui occorre fare sintesi.

Così come è vero che probabilmente la strada indicata da Frauke Petry, quella verso un partito di ispirazione popolare, non era la migliore delle soluzioni possibili: una sorta di Cdu spostata più a destra, ruolo occupato già in Baviera dalla “gemella” Csu, probabilmente sarebbe stata riassorbita nel breve periodo dal partito di Frau Merkel. D’altro canto il partito “antistema” è destinato al fallimento, soprattutto se finirà per scivolare verso posizioni “radicali” e sospette di neonazismo come quelle dell’Npd. Ma tra questi due estremi c’è, forse, la soluzione vincente: quella di un partito identitario, post ideologico nel senso di essere distante dalla divisione novecentesca destra-sinistra ed attento a quella contemporanea alto-basso, ovvero la grande borghesia che gode dei benefici della globalizzazione contrapposta alla classe media ed al ceto operaio chiamati a pagare il conto. Una contrapposizione che, di fatto, è quella tra le fasce “globalizzate e globalizzatrici” della popolazione e quelle tenacemente legate ad un’identità che non è arroccamento sterile in difesa del passato, ma consapevolezza di sé ed elemento su cui costruire le soluzioni alle sfide che la contemporaneità pone con forza.

La strada da fare è lunga e difficile, ma i risultati del Front National di Marine Le Pen dimostrano che è percorribile. I prossimi mesi diranno se il gruppo dirigente di Afd è pronto per affrontare questa sfida.