Il presidente nel suo labirinto. Così avrebbe descritto lo spettacolo messo in scena in questi giorni al Quirinale Gabriel Garcia Marquez se avesse potuto vederlo.

Sono bastate meno di 48 ore perché le conseguenze del pasticciaccio innescato dal presidente Sergio Mattarella domenica sera piombassero come macigni sulle nostre teste.

La discutibilissima decisione di strabordare dall’imparziale compito di garanzia del Presidente per assumere un ruolo di vero e proprio indirizzo politico in contrapposizione con la maggioranza del Parlamento si è rivelata, oltre che inopportuna, completamente sbagliata.

Ansiosi di bloccare a qualsiasi costo l’avanzata dei detestati barbari sovranisti colpevoli di non adorare, o di non adorare abbastanza, il dio Euro, l’inquilino del Colle e il suo staff, una selezionata ed esclusiva comitiva di bramini e notabili quasi tutti con pedigree rigorosamente cattocomunista, oltre a provocare la peggiore crisi istituzionale da decenni, hanno fatto precipitare la situazione nel caos.

“Questo è veramente terribile: non c’è bisogno di essere amici dei partiti populisti che hanno ottenuto un chiaro mandato elettorale per essere inorriditi dal tentativo di escluderli dal potere solo perché hanno scelto un ministro dell’economia euroscettico. La fede nella moneta unica può revocare la democrazia? Sul serio? Le Istituzioni della UE soffrono già di mancanza di legittimazione a causa di un serio deficit di democrazia, e questo renderà le cose ancora peggiori. Il tutto in nome dell’euro, cioè di una pessima idea della elite europee.”

Così ha commentato l’accaduto Paul Krugmann, premio Nobel dell’economia, mentre da noi giornaloni e commentatori evitavano accuratamente critiche e giudizi non allineati, rifugiandosi come al solito in un ossequioso conformismo ipocritamente motivato dal “rispetto per l’istituzione”, come se al Quirinale ci fosse ancora il Papa, infallibile, e come se in un paese democratico il diritto di critica (seria) fosse un reato.

Fortunatamente, tra una gazzarra e l’altra di immaginari difensori di una “Costituzione più bella del mondo” che non hanno mai letto e nel generale appiattimento, qualche autorevole voce critica si è sentita.

Ad esempio quella di Valerio Onida, Presidente emerito della Corte Costituzionale, giurista e uomo di sinistra, o della eminente costituzionalista Lorenza Carlassare: “La proposta di cui parla l’articolo 92 della Carta vincola il capo dello Stato, che può esprimere valutazioni di cui il presidente incaricato può tenere conto se lo ritiene. Il diniego sul nome di un ministro può esserci per incompatibilità col ruolo, per conflitto d’interessi o indegnità causata, per esempio, da condanne penali, dunque solo per ragioni oggettive […] Il presidente quando forma il governo non fa il suo governo, ma quello della maggioranza”.

Fatto sta che al minaccioso “prenderò iniziative” pronunziato domenica sera dal Presidente è seguita una serie di fatti incredibili che hanno creato un situazione surreale.

Dal cilindro presidenziale salta fuori quasi subito Carlo Cottarelli, un ex funzionario del Fmi da tempo a caccia di incarichi che fino a pochi giorni fa saltava come un canguro da un talk show all’altro.

Mentre qualche giornale cominciava a tirare fuori foto della sua infanzia e racconti dei suoi parenti (niente loden solo per via della stagione) , il Cottarelli veniva convocato lunedì sera, a mercati aperti, per lo scioglimento della riserva e la presentazione della lista dei ministri.

Ma il colpo di teatro del governo tecnico del presidente stavolta non poteva funzionare.

Ai “mercati”, quelli che Mattarella ha utilizzato come giustificazione della sua decisione, come tutti sanno (tranne evidentemente al Quirinale) non piacciono incertezza e instabilità, meglio piuttosto un governo stabile anche se (teoricamente) non gradito.

Così la parola magica “Cottarelli-rigore” non ha funzionato e lo spread è schizzato a 300 con una rapidità che non si vedeva dal 2013 e con tanti saluti alla “tutela del risparmio garantita dalla Costituzione” (chissà perche solo adesso e non ai tempi di Banca Etruria e similari).

Le ragioni (oltre al comportamento poco chiaro della BCE, ma questa è un’altra storia) sono evidenti: un governo espressione del parlamento, e quindi del voto popolare, viene sostituito da un governo tecnico ideato dal Presidente che non avendo in parlamento nessun appoggio (persino il PD che “sta con Mattarella” si è tirato indietro) non potrebbe combinare assolutamente niente, galleggerebbe in una situazione di conflitto istituzionale riuscendo però a raggiungere un primato estremamente significativo: quello di unico governo della Repubblica non votato da nessuno in parlamento.

La prospettiva sarebbe stata (e al momento è ancora), quindi, quella di 2/3 mesi di sostanziale vuoto di potere gestito da un governo privo di qualsiasi legittimazione e potere per poi arrivare in autunno a nuove elezioni trasformate, però, in una specie di referendum tra sovranisti defraudati ed istituzioni che in nome dell’euro non riconoscono il voto popolare.

Con la conseguenza di riportare sul tavolo del Presidente lo stesso identico problema di domenica sera ma amplificato dall’accaduto e da vari mesi di precarietà e attacchi disastrosi della speculazione.

Un vero capolavoro.

Dimostrazione ulteriore, pratica e lampante del fatto che la contrapposizione creatasi tra Presidente e maggioranza del parlamento con lo strappo istituzionale di domenica sera non poteva portare da nessuna parte, o al massimo in un vicolo cieco: anche riuscendo ad imporre in qualche modo scelte da repubblica presidenziale, alla fine in una repubblica parlamentare non si può governare senza il consenso del parlamento e della sua maggioranza.

Morale della favola: Cottarelli invece di presentare il suo governicchio viene stoppato con un inatteso colpo di scena; si ricominciano consultazioni informali e riappare magicamente l’ipotesi di un governo politico, non si sa se lo stesso bloccato domenica o un altro.

Ovviamente il nodo Paolo Savona resta: se venisse rimosso dalla lista le conseguenze della vicenda, a quel punto inspiegabile, ricadrebbero su Lega/M5S; se restasse sarebbe inspiegabile il diniego di Mattarella.

Il tutto con la possibilità concreta di votare in piena estate.

Pare che i nodi si sciolgano in serata, ma se da dietro un Corazziere saltasse fuori il cartello “sei su scherzi a parte” ci sarebbe ben poco da meravigliarsi.