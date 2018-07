Giochi di guerra (aerea) sul Golan. Gli israeliani hanno abbattuto un Su-22 M4 siriano con missile PATRIOT PAC-2/GEM. Diverse le versioni dell'accaduto: per Damasco il jet era nello spazio aereo nazionale e stava bombardando le posizioni dei terroristi dell'Isis. A sua volta Gerusalemme sostiene che il velivolo era entrato per 1,8 km nella zona off limits israeliana ed aveva ricevuto più avvertimenti.

Second gli esperti (vedi anche Rivista Italiana Difesa) la tesi siriana è corretta e l'abbattimento sarebbe una ritorsione contro lancio ieri di un missile balistico tattico a corto raggio TOCHKA verso il Golan. Attendiamo le reazioni degli alleati russi.