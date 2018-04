Incontro triangolare per la Siria. Domani i presidenti di Russia, Iran e Turchia si incontreranno domani ad Ankara, per il secondo summit tra i tre principali attori nel contesto del conflitto. Una anomala alleanza, formata da Vladimir Putin, Hassan Rouhani e il padrone di casa Recep Tayyip Erodgan, a lungo opposti fra loro nello scacchiere mediorientale e che oggi mostrano una “sorprendente” unità di intenti.

Questo secondo incontro in terra turca segue il primo vertice fra i tre leader che si è tenuto nel novembre scorso a Sochi, in Russia. Un incontro che non nasconde insidie o elementi di criticità, fra i quali la recente offensiva lanciata da Ankara contro le milizie curde (protagoniste in passato della lotta contro lo Stato islamico) nella regione di Afrin, nel nord della Siria. Analisti ed esperti concordano nel ritenere che i tre Paesi sono ormai i veri attori del conflitto siriano, anche perché il presidente Trump ha parlato di un “imminente” ritiro delle truppe dal Paese arabo.

La Russia avrebbe il sostanziale controllo dei cieli in Siria, mentre l’Iran ha una presenza forte e radicata sul terreno, sia grazie alla presenza delle proprie milizie che attraverso i combattenti stranieri. Al contempo anche Erdogan ha accresciuto l’influenza turca nel Paese, conquistando porzioni di territorio lungo il confine.

Restano però i dubbi sulla fattibilità di una alleanza nel lungo periodo fra le tre nazioni, in passato in costante guerra fra loro per il controllo della regione attorno al mar Nero. Inoltre, essi restano su fronti opposti nel contesto del conflitto siriano: Russia e Iran alleati di Bashar al-Assad, mentre la Turchia vicina ai gruppi ribelli (e jihadisti) che lottano per la cacciata del presidente.

Jennifer Cafarella, esperta siriana dell’Institute for the Study of War (Isw), descrive la relazione di Erdogan con Russia e Iran un “allineamento di convenienza”. Essa durerà “il tempo necessario per raggiungere i propri obiettivi” di vittoria contro le milizie curde.

Tuttavia, questi sforzi diplomatici e militari per la fine della guerra non prevedono la presenza dei principali attori (e vittime) di questo conflitto: i siriani.

Intanto le truppe di Damasco proseguono la loro offensiva nella Ghouta orientale, enclave ribelle alla periferia della capitale da tempo sotto assedio dell’esercito governativo. I militari del presidente Assad controllano ormai la quasi totalità del territorio; in queste ore sono in corso le operazioni di evacuazione dell’ultima cittadina ancora nelle mani dei gruppi ribelli. I media governativi riferiscono che, nel fine settimana, i primi membri delle milizie di Jaysh al-Islam hanno lasciato Douma a bordo di autobus in direzione nord, verso Jarablus.