Alle 4.40 di stamane gli Stati Uniti hanno lanciato una pioggia di 59 missili Tomahawk contro una base militare siriana a Shayrat, vicino ad Homs. L’attacco – secondo le parole del presidente Donald Trump – è avvenuto in risposta al controverso bombardamento con armi chimiche a Khan Sheikhun, vicino a Idlib tre giorni fa. Secondo gli Usa i veivoli erano partiti proprio dalla base di Sharyat.

I missili sono stati lanciati da due cacciatorpediniere della Marina, il Porter e il Ross, dislocati nel Mediterraneo orientale e hanno colpito aerei, depositi, bunker per le munizioni, sistemi di difesa aerea e radar.

L’attacco Usa è avvenuto prima di qualsiasi inchiesta sulle modalità e le responsabilità del bombardamento a Idlib. Ieri il Consiglio di sicurezza Onu non ha raggiunto un accordo e si dovrebbe riunire anche oggi. I russi, che hanno bloccato una mozione ad opera di Usa, Francia e Gran Bretagna, sostengono che aerei siriani hanno colpito un deposito/fabbrica di agenti chimici dei ribelli.

Il bombardamento è rivolgimento radicale della politica che Trump (attualmente in difficoltà sul fronte interno) sembrava aver messo in atto, parlando del presidente siriano come un alleato contro il terrorismo dello Stato islamico e facendo dire all’ambasciatrice Usa all’Onu che la rimozione di Assad non era più fra le “nostre priorità”.

La televisione siriana ha parlato di una “aggressione americana” che ha colpito una base siriana, senza dare troppi dettagli. Il governatore di Homs Talal Barazi ha dichiarato che nella base “vi sono molti martiri e non sappiamo il numero né dei morti né dei feriti”. Gran parte della struttura è in fiamme e i feriti sono trattati per ustioni molto gravi. Egli ha ricordato che le forze presenti nella base hanno dato un “importante sostegno”nella battaglia di Palmyra contro lo Stato islamico.

Mosca ha subito reagito con un comunicato durissimo: “L’attacco americano è un’aggressione contro una nazione sovrana”. L’attacco, sostiene il Cremlino, è stato sferrato sulla base di “un pretesto inventato”. Quanto accaduto arrecherà “danni significativi alle relazioni Usa-Russia” e crea “un serio ostacolo” alla costituzione di una coalizione internazionale per sconfiggere l’Isis. Il presidente russo Vladimir Putin, prosegue il Cremlino, considera l’attacco un tentativo di sviare l’attenzione del mondo dalle vittime civili in Iraq, dove una serie di raid della coalizione a guida Usa il mese scorso ha provocato la morte di almeno 150 persone a Mosul.