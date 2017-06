Il lancio di missili balistici dell’Iran contro un centro di addestramento del c.d Stato islamico in Siria ha irritato notevolmente il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che considera l’operazione di Teheran una minaccia per lo Stato ebraico. Si tratta del primo attacco missilistico sferrato dalla Repubblica islamica al di fuori dei confini nazionali negli ultimi 30 anni, dalla guerra con l’Iraq degli anni ’80.

Ieri i Guardiani della rivoluzione in Iran hanno confermato il lancio di sei razzi partiti dal settore occidentale del Paese e che hanno raggiunti obiettivi jihadisti nel nord-est della Siria, nella provincia di Deir Ezzor, territorio controllato in gran parte dall’ISIS. Il portavoce generale Ramezan Sharif sottolinea che i vettori hanno centrato “basi del terrore” e l’operazione è stata “un successo”.

L’attacco, concordato con i russi e i siriani, sarebbe una reazione agli attentati al Parlamento e al mausoleo dell’ayatollah Khomeini del 7 giugno scorso a Teheran, in cui sono morte 17 persone; l’azione è stata rivendicata dalle milizie dell’ISIS.

Il capo dei Pasdaran, generale Amir Ali Hajizadeh, ha aggiunto che “i missili sono stati lanciati dall’Iran, hanno sorvolato l’Iraq e sono atterrati in Siria”. Alcuni droni in volo fra la provincia di Damasco e Deir Ezzor hanno trasmesso immagini dei vettori che “centravano gli obiettivi”. Il lancio, conclude l’alto ufficiale, sarebbe la prova “delle capacità e dell’intelligence” di cui dispone la Repubblica islamica.

L’operazione militare giunge a poche ore di distanza dall’abbattimento di un jet siriano da parte degli Stati Uniti e dal messaggio lanciato dal grande ayatollah Ali Khamenei, il quale aveva promesso uno “schiaffo ai nemici” per onorare le vittime degli attacchi a Teheran e delle guerre in Siria e Iraq.

Israele ha commentato l’azione con toni bellicosi. Il premier Netanyahu afferma che l’Iran è una “minaccia” per lo Stato ebraico, per il Medio oriente e, a livello potenziale, per tutto il mondo. “Seguiamo le loro azioni e seguiamo le loro affermazioni – ha sottolineato ieri il capo del governo – e ho un messaggio per l’Iran: Non minacciate Israele”. Intanto in Siria la guerra continua.