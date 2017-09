Dopo anni di assedio l’esercito siriano è in procinto di liberare Deir Ezzor, enclave fedele al presidente siriano Bashar al-Assad sul fiume Eufrate nell’est del Paese. Nei giorni scorsi i soldati hanno sconfitto a più riprese i jihadisti, le cui difese sembrano essere crollate all’improvviso e in modo inaspettato.

Nelle scorse settimane l’esercito, sostenuto dai raid aerei e dalle operazioni di terra delle forze russe, ha conquistato terreno su diversi fronti. Secondo quanto riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, Ong con base a Londra e una fitta rete di osservatori sul terreno, i soldati stanno lottando per riconquistare una base strategica (Brigata 137) alla periferia della città.

Mohammed Ibrahim Samra, governatore della provincia di Deir Ezzor, ha dichiarato in una intervista telefonica alla Reuters che “entro poche ore” l’esercito dovrebbe arrivare in città. Intanto parte della popolazione è già scesa per le strade (nella foto) per celebrare l’arrivo dei soldati e la sconfitta dei jihadisti.

La provincia è ricca di petrolio e di gas naturali e i soldati dell’esercito hanno già ripreso il controllo del giacimento petrolifero di Al-Kharata. Stime delle Nazioni Unite affermano che vi sono almeno 93mila persone nell’enclave governativa sotto assedio, che comprende gran parte della città, la base militare Brigata 137 e l’aeroporto.

Le milizie dell’Isis hanno controllato per anni gran parte della provincia e il suo capoluogo, Deir Ezzor. Le forze governative hanno ripreso il controllo di alcuni settori nel 2015, ma da allora sono stati oggetto di assedio da parte dei jihadisti. La popolazione civile è riuscita a sopravvivere grazie agli aiuti sganciati dal cielo dagli aerei governativi; solo nell’ultimo anno sono stati effettuati circa 300 lanci di cibo e generi di prima necessità.