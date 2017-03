Dopo tre mesi di durissimi combattimenti l’esercito siriano, con l’aiuto delle forze russe, ha finalmente liberato Palmira, il più importante sito archeologico siriano. Si tratta di una vittoria di forte impatto simbolico (non a caso ignorata dai mass media occidentali).

Lunedì scorso i siriani hanno sfondato il fronte ad est della base militare di Tyas, lungo la strada che collega Homs con le zone ad est della città. Mercoledì pomeriggio i governativi hanno raggiunto il cosiddetto ‘triangolo di Palmyra’, uno degli snodi principali alle porte della città. Poi la conquista dell’intera area e la messa in sicurezza del sito.

È la fine (speriamo) di un incubo. Lo scorso dicembre i governativi — impegnati nella fondamentale battaglia per la liberazione di Aleppo — furono costretti a ritirarsi sotto i colpi dell’ISIS. Una sconfitta pesante e amara per Damasco e Mosca, bilanciata in qualche modo dalla schiacciante vittoria nella seconda città siriana e mettere in sicurezza l’importante base militare di Tyas e la strada che conduce verso sud a Qaryatayn. Prossimo passo, le alture presso di Palmira e le regioni petrolifere ad est di Homs.