MIGRANTI,ALFANO:PRESTO SUMMIT IN ITALIA 2/2 Rai MIGRANTI,ALFANO:PRESTO SUMMIT IN ITALIA Il prossimo 6 luglio l'Italia ospiterà una conferenza ministeriale sull'emergenza migratoria. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Alfano alle commissioni esteri riunite alla Camera,riferendo sugli sviluppi della politica internazionale e sull'agenda italiana per la presidenza del G7. La conferenza, promossa dallo stesso Alfano,sarà allargata ai rappresentanti della Libia, […]

FRONTEX: DA NOI DATI, MA NON INDAGINI 2/2 Rai FRONTEX: DA NOI DATI, MA NON INDAGINI "Noi non abbiamo mai accusato le Ong di collusione con i trafficanti di esseri umani anche perché non abbiamo mandato per svolgere indagini, tanto meno sui finanziamenti". Così a "Repubblica" la portavoce Cooper, aggiungendo: "A quanto ne sappiamo, i trafficanti sfruttano la situazione: sanno che abbiamo […]

MIGRANTI, CSM VALUTA LE ACCUSE DI ZUCCARO 2/2 Rai MIGRANTI, CSM VALUTA LE ACCUSE DI ZUCCARO Il Csm valuta le accuse del pm catanese Zuccaro, per le dichiarazioni sui rapporti tra Ong e trafficanti di migranti, su cui indaga. In audizione al Senato ha parlato di "figure non proprio collimabili con i filantropi" nel personale delle Ong e auspicato accertamenti sulle fonti […]