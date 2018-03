Donald Trump vuole abbattere il deficit commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, cresciuto a livelli record negli ultimi nove anni. Da qui la richiesta a Pechino di importare più automobili, aerei e servizi finanziari così da ridurre il deficit di 100 miliardi di dollari. Un piano che, secondo il Financial Times potrebbe evitare ai prodotti fabbricati dalle aziende americane in Cina di essere colpiti dai nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti sull’import.

L’anno scorso gli acquisti statunitensi di beni e servizi cinesi sono stati superiori di 375 miliardi di dollari rispetto agli ordinativi cinesi dagli Stati Uniti. I cento miliardi di dollari messi sul piatto dalla Casa Bianca corrispondono dunque a circa un terzo di questa cifra. Per raggiungere un obiettivo così ambizioso, gli Stati Uniti dovrebbero far balzare le esportazioni, probabilmente aumentando le spedizioni di soia, aerei, auto e gas naturale, anche se in teoria l’obiettivo potrebbe essere raggiunto anche con tagli netti nelle esportazioni cinesi di macchinari e prodotti elettrici. Oppure una combinazione delle due strategie.