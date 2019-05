I cingalesi a Milano rappresentano una comunità tranquilla, che non ha mai dato adito a situazioni incresciose ; gran lavoratori, si sono bene integrati, spesso li troviamo a fare i custodi nelle case del centro storico, forse perché con un passaparola efficace e con l’esempio di tutti i giorni sono riusciti a farsi accettare in questo delicato compito.

Hanno anche costituito un loro piccolo quartiere, non lontano dalla centralissima piazza Sant’Ambrogio, all’interno della circonvallazione, fatto di piccoli negozi con prodotti tipici della loro terra. In gran parte cristiani cattolici, educati alla civile convivenza, non occupano case abusivamente, non sono preda di fanatismi religiosi, sono estranei alla logica della malavita organizzata, dimostrando che ci si possa integrare nella nostra società senza forzature e senza delinquere.

Come medico di famiglia ho in cura molti pazienti della comunità cingalese. Qualche settimana fa mi è capitato di visitare Damika, nome inventato perché i loro veri nominativi sono autentici scioglilingua.Poiché da pochi giorni erano accadute le terribili stragi di Pasqua nello Sri Lanka, mi sono sentito in dovere di esprimere alla mia paziente una generica partecipazione a quanto accaduto nel suo paese.

“Mio fratello morto, sua moglie e suoi due figli, erano a messa quando scoppiata bomba.”

Mi sono sentito subito in forte imbarazzo, preso in contropiede da una notizia che non prevedevo.

“Saputo giorno dopo, quando telefonato a casa mia.”

Spesso siamo convinti che fatti che accadono lontano da noi, siano anche un qualcosa che non ci possa riguardare più di tanto ed invece il mondo ormai si è fatto più piccolo. Quando ci accorgiamo che una tragedia riguarda qualcuno a noi vicino, solo allora ci rendiamo conto della gravità di quanto accaduto.

Esprimo solidarietà a Damika, per quel che puo’ servire e mi ringrazia con quella cortesia mista a fatalismo, tipica della sua gente.

Dopo una settimana si presenta un’altra paziente cingalese, più giovane, e questa volta senza alcuna sollecitazione da parte mia, mi porta una testimonianza su quanto sta ancora accadendo nel suo paese.

“In Sri Lanka polizia continua a trovare armi ed esplosivi, depositi nascosti vicino ai fiumi, nella giungla, non è mai finita, siamo sempre in pericolo. Da pochi giorni le scuole hanno riaperto ai bambini, ma niente è sicuro. I terroristi hanno protezioni politiche, qualcuno al governo è stato complice negli attentati. Gli islamici sono ricchi, si sono infiltrati nelle università, hanno costituito una fitta rete di seguaci; abbiamo paura che ci saranno altri attentati. Io ho perso molti amici, sono rimasti uccisi negli attentati a Negombo, la mia città, tutti nella nostra comunità piangiamo un morto.”

Provo a commentare facendo notare che il Vaticano si è già dimenticato dei quasi trecento morti delle stragi di Pasqua, che il Papa pensa ad altro, ha la memoria corta riguardo alle persecuzioni dei cristiani nel mondo.

La giovane cingalese mi risponde con dolce eleganza:” Noi abbiamo il nostro arcivescovo, a Colombo; ci è sempre vicino, LUI CI VUOLE MOLTO BENE.” Senza dire altro, mi fa capire tutto, senza polemiche