I numerosi atti vandalici contro statue e luoghi di memoria negli Usa e in Gran Bretagna (oltre alle violenze e a tutto il resto), fatti dai Black lives metter, per me sono un atto di barbarie e tracotanza da punire con estrema severità.

Per altri no, sono giusti. Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha detto che creerà una commissione per valutare i monumenti di Londra e togliere quelli che oggi non vanno più bene perché non rappresentano più la multienticità attuale della capitale britannica. Non vedo differenza tra questo atteggiamento e quello dei talebani quando abbattevano i Buddha millenari in Afghanistan.