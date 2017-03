Galli della Loggia nel suo editoriale di ieri utilizza un termine immeritato e inadatto per il movimento assoggettato a Grillo: “La politica che manca nei 5 Stelle”. La politica non esiste perché quella praticata non è altro che un’esaltazione della prepotenza, un inno alla confusione, il peana del nullismo, in tutto degni della situazione creata dal dilettantismo arrogante e superficiale di Renzi e dalla vana e vacua egolatria berlusconiana pseudoliberale e strumentale a precisi e definiti interessi.

E’ vera e fondata l’osservazione iniziale sui difetti (primo fra tutti “la sostanziale vaghezza”), che altro non sono che la ripetizione e la riproduzione degli schemi di comportamento, bandiera e simbolo della I Repubblica, “nata dalla Resistenza”.

Come i vecchi campioni, padroni dei 50 anni conclusivi del XX secolo, i lacchè di Grillo “rispondono a vanvera, svicolano, spesso replicano dando più o meno esplicitamente della canaglia a chi ha fatto la domanda. Sempre peraltro con l’aria di dare una risposta perfettamente appropriata e con una perentorietà dai toni ultimativi”.

Anche a proposito degli orientamenti in campo elettorale Galli scorge la sostanziale mancanza di idee, la loro cecità e la loro genericità, in una parola il “politicantismo della più bell’acqua” .

Eppure il dittatore supremo si approfitta non della condiscendenza ma della debolezza, al fondo succube, della stampa e delle reti televisive: è facile immaginare quante aspre polemiche, quale sdegno tracimante sarebbero esplosi, se Salvini, sulla cui incursione partenopea i canali berlusconiani hanno con evidente compiacimento trasmesso denunzie vibranti e ironie pesanti, avesse assunto la decisione di accantonamento d’imperio della vincitrice delle “comunarie” genovesi.

Galli riconosce l’imitazione dei metodi da vecchia repubblica, tipici di Renzi e di Gentiloni, ma condanna la loro “implacabile sicumera da primi della classe”, di “diversi e migliori” “in servizio permanente effettivo”.

Impossibile da rifiutare è la censura espressa sullo “sfasciato sistema d’istruzione del loro ( e ahimè nostro Paese)” . Ad avviso dell’editorialista, che non cita l’agghiacciante esempio di inadeguatezza rappresentato dal ministro attuale dell’”Istruzione” e sorvola sulle responsabilità dei tanti ministri succedutisi alla guida del dicastero di viale Trastevere (comunisti, democristiani e forzaitalioti), “è facile indovinare” per i “grillini” “nel loro modo di parlare e di ragionare, nel loro lessico, […] curriculum scolastici rabberciati, insegnanti troppo indulgenti, lauree triennali in scienze della comunicazione, studi svogliati, poche letture, promozioni strappate con i denti”.

Avviandosi alla chiusura il collega, nutrendo pie illusioni del tutto infondate, che volentieri gli lasciamo, riconosce il vuoto esistente, “il multiforme vuoto italiano di questi anni, in cui tutto sembra sgretolarsi e finire. Un vuoto a cui, come elettori, peraltro, si può essere pure tentati di accostarsi con la speranza – sempre l’ultima a morire – che esso celi qualcosa di buono che a prima vista non è dato di scorgere ma che forse c’è, in fondo potrebbe pure esserci. Salvo restare ogni volta regolarmente delusi”.

Eppure i sondaggi, sulla cui fondatezza non sono scarsi gli interrogativi, parlano di un’ulteriore crescita dei suffragi del M5S, ottenuta grazie agli errori insistenti dei raggruppamenti sia di sinistra che di centro, e una contemporanea lievitazione degli astenuti, delusi in notevolissimo numero dalle difficoltà insuperabili a destra e dal clamore parolaio della Lega, pericolosa nei propositi referendari, sostanzialmente secessionistici.

Il senno e la logica sono ben lontani dall’essere recuperati nella politica italiana, sempre più debole ed avvilita. Si vedano gli episodi di questi giorni con l’Unione europea. Quanto timide e sfuggenti sono state le proteste dopo le ingiurie di un commissario sui difetti degli abitanti delle nazioni meridionali del Continente e quanto assurda è la terapia sulla disoccupazione avanzata dal vicepresidente della Commissione, incaricato degli affari economici, un informato e poliedrico … lettone.