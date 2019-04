Vi racconto una bella storia. La bella morte. Ajmone Finestra ci lasciò il 26 aprile 2012. Teodoro Buontempo solo un anno dopo, ma il 24 aprile. Tutti e due eletti a furor di popolo, Finestra Sindaco di Latina già Littoria, Teodoro ad ogni competizione elettorale, comunale o alla Camera.

Popolari veri. E il Padre Eterno gli concesse la grazia di non morire il 25 aprile, lasciando di stucco tutti gli antifà del caso.

Lo sberleffo di chi ha amato il suo popolo e senza distinzioni razziste.

Queste sì dei sinistrati di maniera e sempre servi del sistema. Sì quelli che si esaltano in questi giorni, insieme al Sindaco di Milano, al divieto di fare un corteo pacifico lunedì 29 in ricordo di un diciannovenne ucciso a “chiavate” in testa nel 1975, che oggi avrebbe la mia età.

Ajmone, Teodoro e Sergio per sempre presenti…in me e in voi….