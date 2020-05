Guardie civiche. Ma stiamo scherzando? La notizia già la conoscete, perché è stata diffusa dai media. Su proposta dell’Anci, e subito accolta dal ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, si è ventilata l’idea balorda di arruolare un “esercito” di 60mila “assistenti sociali” (il termine “assistenti” è più dolce di quello di guardie e serve per “addolcire la pillola”), per pattugliare il territorio nazionale allo scopo di vigilare onde evitare gli assembramenti e qualsivoglia violazione dei regolamenti previsti dalla “fase 2” post-quarantena Covid-19. Idea strampalata? Ridicola? Una “cagata pazzesca” come direbbe Paolo Villaggio? Sì. Ma anche un fatto pericoloso, inquietante.

Quando si ha a che fare con questo governo “giallorosso”, non si sa mai dove finisce il dilettantismo e inizia la minaccia. Alla fine, probabilmente, la proposta non passerà, perché oltre alla ferma contrarietà delle opposizioni, v’è – per il momento – l’avversità e lo scetticismo di “pezzi” della maggioranza. Si spera quindi che l’idea finisca in una bolla di sapone. Ma il fatto stesso che sia stata pensata e proposta, resta di una gravità senza precedenti. Migliaia di cittadini volontari – quindi non rimunerati – dovrebbero spiare altri cittadini, vigilando che non vi siano assembramenti, e che ognuno indossi secondo regolamento la mascherina. Non quindi uomini in uniforme, ma – appunto – “guardie civiche”, parallele, che a titolo gratuito collaborerebbero, magari scattando foto o girando video con lo smartphone per poi inviare il materiale alle forze dell’ordine.

Un’idea che è ridicola ma anche spaventosa, che rischierebbe di creare disordini perché metterebbe cittadini contro cittadini, con l’azzardo di scontri e disordini pubblici. Tra le voci indignate al progetto, quella forte della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Credo veramente che si stia esagerando. La deriva autoritaria alla quale stiamo assistendo sta assumendo contorni grotteschi ma non per questo meno pericolosa di ogni altra deriva liberticida. Al governo consiglio di non tirare troppo la corda perché gli italiani sono stanchi e arrabbiati”. Qualcuno potrebbe obiettare che anche in passato, governi di Centrodestra s’inventarono le famose “ronde” con lo scopo di vigilare sulla sicurezza, in appoggio delle forze dell’ordine. Vero.

Infatti chi scrive criticò l’idea affermando che la sicurezza nazionale deve essere garantita dalle forze dell’ordine che, per questo scopo, devono essere attrezzate e ben stipendiate. Le “ronde leghiste” – ai miei occhi – apparirono come una sconfitta dello Stato, o quantomeno, l’ammissione dell’incapacità dello Stato di garantire la sicurezza pubblica con gli uomini in divisa. Ad affiancare le “ronde leghiste”, ci fu poi l’idea della “legittima difesa”, ovvero, la possibilità dei cittadini di potersi autodifendere con armi da fuoco, ovviamente, a precise condizioni. La questione fu a suo tempo trattata dall’intellettuale Pietrangelo Buttafuoco (non certo sospettabile di simpatie per le sinistre), che pubblicò un libro – scritto a quattro mani con Carmelo Abbate – dal titolo inequivocabile: “Armatevi e morite. Perché la difesa è un inganno (e non è di destra)”. La posizione di Buttafuoco è probabilmente condizionata dal suo “antiamericanismo” che lo induce a rifiutare a prescindere, qualsiasi scimmiottamento di usi e costumi degli USA.

Personalmente ho una posizione più “sfumata” rispetto a quella di Buttafuoco, ovvero, premesso che il compito di garantire la sicurezza urbana deve effettivamente essere esercitata delle forze dell’ordine, sono cautamente aperto al contributo di “ronde” e – come “extrema ratio” – alla legittima difesa. Non circola particolarmente questo “pensiero critico” a sinistra. Gli stessi che urlavano contro le “ronde leghiste”, adesso propongano “le ronde fucsia”, con l’aggravante però che quest’ultime non dovrebbero contrastare la criminalità, bensì, spiare i cittadini e avvertire le autorità su eventuali violazioni delle norme d’emergenza previste dalla “Fase 2”, come, uso di mascherine e “distanziamento sociale”. È una differenza non da poco.

Vero è che sono da condannare certi comportamenti incoscienti – soprattutto dei giovani – che obiettivamente esagerano con la movida; insomma, un po’ di prudenza, di responsabilità e di senso civico, sarebbe auspicabile, ma purtroppo conoscendo il temperamento degli italiani, soprattutto i più giovani, è probabilmente utopistico. Ben venga perciò un’equilibrata sorveglianza delle forze dell’ordine perché non si ecceda con gli assembramenti, onde evitare una recrudescenza dei contagi da Coronavirus, ma pensare di far rispettare l’ordine pubblico attraverso una combinazione di droni che spiano i cieli e il pattugliamento delle città da parte di “guardie civiche”, è assolutamente inaccettabile.

Queste idee balorde son degne del Venezuela, o peggio, ricordano i “Guardiani della rivoluzione”, i “pasdaran” iraniani. Dei fondamentalisti islamici, del resto, abbiamo già ereditato “il velo”; la mascherina è già diventata l’ultima moda, ve ne sono per tutti i gusti, con cromatismi diversi, e sui social spopolano selfie e “foto di profilo” con il volto mascherato, accompagnate da slogan retorici su “andrà tutto bene” che hanno come simbolo (è un caso?), l’arcobaleno, quello stesso arcobaleno che è la bandiera ideologica del movimento Lgbt+; un assurdo, impensabile, reazionarismo progressista, ove sono consentite (o imposte?), qualsiasi forma di trasgressione e perversione (aborti, matrimoni gay, eutanasie), ma assurdamente, tal libertarismo antiproibizionista non è più una scelta, un optional, bensì una nuova ortodossia laicista alla quale tutti dobbiamo assoggettarci, e chiunque “stecchi nel coro” contestando con la parola o persino con il pensiero “l’ortodossia collettivistica”, viene zittito, censurato, deriso, emarginato.

La “società aperta” profetizzata da Karl Popper e sostenuta da un personaggio inquietante come George Soros, si è improvvisamente “chiusa”; da liberalismo progressista, s’è rovesciato in reazionarismo laido, che proibisce ciò che dovrebbe essere libero e liberalizza ciò che dovrebbe essere illecito. Viene a mente una celebre canzone di Giorgio Gaber, “Si può”, che concludeva con il caustico verso: “Ma come, con tutte le libertà che avete, volete anche la libertà di pensare? Utopia”. A vigilare sulla dittatura strisciante del politically correct, s’immaginano appunto le “rode fucsia”. Probabilmente non se ne farà di niente, ma la sola ipotesi ci da un quadro completo della gravità del periodo che stiamo attraversando. Resistere