Nonostante anche nelle elezioni di domenica il sistema nelle fasi di scrutinio abbia confermato il proprio livello da VI mondo, come era facilmente e onestamente prevedibile la nobile popolazione molisana, ricca di dignità, con il suo microtest (di eloquente indicazione l’affluenza, miserrima al 52,16%, pur sempre superiore a quella francese della designazione di Macron) ha sancito la battibilità del movimento grillino, nella contrapposizione e non nell’inciucio presuntuoso ed innaturale.

I risultati definitivi registrano l’affermazione con il 43,5% dei voti del candidato Donato Toma, appoggiato dalla coalizione di centrodestra e da 9 liste. Queste liste – ed è un aspetto non poco preoccupante in vista della ripartizione degli incarichi di giunta – hanno conseguito un numero di consensi di molto superiore (49,6%). Il coacervo berlusconiano riesce a conservare il 9,4%, e supera “Orgoglio Molise” (8,4%), “Lega Salvini Molise” (8,3%), “Popolari per l’Italia” (7,1%), “UDC” (5,2%). FdI è in linea con i dati nazionali e rimane al 4,5%.

I grillini, che puntavano “a conquistare la prima regione italiana”, con l’aspirante presidente hanno raggiunto il 38,5% mentre la lista si è fermata al 31,6%, chiaro segno della sfiducia verso i candidati al seguito di Greco. Per quanto riguarda il centro sinistra il leader si è fermato al 17,1%, inferiore al 18,4% raggiunto dalle 5 liste di supporto. E’ stato anche opportunamente osservato che “l’8,6% del Partito democratico è una conferma della fase di difficoltà” del partito, di poco decimali sopra la Lega fino a qualche tempo fa in Molise praticamente inesistente.

Rinforzando le proprie caratteristiche servili e mercantili, la politica italiana non ha trovato di meglio che copiare la formula tedesca del contratto, contenta di usare il termine del negozio giuridico, privo però delle sanzioni per la parte inadempiente. La lettura del documento in gestazione, riportato dal “Corriere della Sera”, pone innanzitutto problemi di interpretazione, è utopistico e carico di valutazioni, lontane dalla realtà e dalla congerie dei problemi sul tappeto.

Chi è da sempre ostile a Berlusconi, alle sue idee liberiste, alle sue iniziative e alla sua linea finalizzata unicamente alla salvaguardia degli interessi aziendali, non trova davvero ragione per condannarne lo sfogo, del tutto tardivo quanto fondato sui grillini, da definire soltanto come sudditi ubbidienti e acritici dei voleri del comico e del figlio del signore defunto.

D’altra parte ogni elettore assennato respinge, rifiuta e rigetta nella contrapposizione tra grillini e piddini la preferenza assegnata ad uno dei due aggregati da combattere con uguale serietà e pari grinta.

Sbaglia enormemente Salvini con la sua scelta postelettorale, assolutamente estranea alla predicazione fatta nei mesi della propaganda, a cui milioni di concittadini hanno in assoluta buona fede creduto, mesi traboccanti invece di altre estemporanee e fittizie trovate, come l’abbandono delle inestirpabili e irrinunziabili radici federaliste.

Inaccettabili nella loro insufficienza risultano sulla stampa di questi giorni un’affermazione di Battista ed una analisi di Belardelli. Il primo attribuisce senza il minimo dubbio , nell’ottica della vendetta conseguente al “tradimento” del Nazareno, a Berlusconi il merito, inesistente o del tutto marginale, della “disfatta referendaria” sancita dalla volontà popolare a dispetto dell’indefessa, irritante propaganda pro Renzi, condotta dai canali televisivi di proprietà dello stesso Berlusconi.

Il secondo, non curandosi minimamente dell’aspetto sostanziale dell’appartenenza, accredita la tesi di una riduzione qualitativa e quantitativa della corruzione politica, sostenuta da 3 uomini, ben incardinati nel sistema, in un libro (La corruzione spiegata ai ragazzi, edita dalla casa proprietà del Cavaliere) da due magistrati ed in foglio, dal titolo emblematico “Il Dubbio” dal presidente dell’Eurispes.

Non è citato, come dovrebbe essere per equilibrio critico sul malcostume ancora endemico e diffuso “dalle Alpi alle Piramidi”, il lavoro di Mario Giordano, un altro dei silurati dall’egolatra lombardo, intitolato “Avvoltoi. L’Italia muore. Loro si arricchiscono. Acqua, rifiuti, trasporti. Un disastro che ci svuota le tasche. Ecco ci guadagna”, più centrato ed efficace se gli animali citati fossero stati i pescecani, gli squali.