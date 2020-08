Pochi giorni fa, nella quasi totale indifferenza generale, è stato consumato un vero e proprio blitz compiuto dal ministro della Salute Roberto Speranza, coadiuvato ovviamente dal governo e dalla sua maggioranza giallorossa. Egli ha infatti riscritto le linee guida della legge 194 sull’aborto, consentendo l’uso della famigerata RU486, altrimenti conosciuta come “pillola abortiva”. A cambiare sono due aspetti: 1) La possibilità di somministrarla fino alla nona settimana di gravidanza, alzando di fatto il limite dai 49 ai 63 giorni. 2) La possibilità di tornare a casa pochi minuti dopo aver assunto il farmaco, senza perciò obbligo di ricovero in ospedale, com’era vigente finora.

Cambiamenti “parziali” che non mutano la sostanza del problema che resta la liceità dell’interruzione volontaria di gravidanza, ma non prive di conseguenze. Demenziale che in un momento così difficile per l’Italia, stretta tra emergenza sanitaria e depressione economica imminente, le priorità per il governo sia – tanto per non smentirsi – rendere più facile l’aborto.

Le reazioni di stampa e politica d’opposizione sono state fiacche e in parte fuorvianti. Se uno degli interventi più risoluti è stato quello della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, è anche vero che le sue argomentazioni tradiscono un – seppur comprensibile – non meno problematico “difetto”. Ella, infatti, ha evocato un “balzo indietro dell’autodeterminazione delle donne”. È corretto, in quanto, effettivamente la RU486 è altamente pericolosa per la salute delle donne, ed è una pratica abortiva “fai da te”, privata del necessario controllo medico. Inoltre, porre il problema dal punto di vista dei “diritti delle donne”, è tatticamente conveniente, perché non è semplice per i delatori additare una donna, la Meloni, di “maschilismo”. Tuttavia è ben su altri piani che occorrerebbe combattere idealmente l’aborto. L’evocazione all’”autodeterminazione della donna”, tradisce l’insicurezza politica e culturale della destra, il suo sostanziale “complesso”, il tendere a reclinarsi su tesi che attingono al frasario e al “culturame”progressista.

Liberali a parte, per la destra come noi la intendiamo, la questione deve porsi in altra guisa. Quell’embrione è una vita umana in formazione, che come tale ha dei diritti inalienabili sopra i quali non possono tiranneggiare i capricci della coppia che l’ha generato. Non importa se questa battaglia, il fronte trasversale “conservatore” dell’MSI con la Democrazia cristiana l’ha perduta. Essere vinti non significa necessariamente avere avuto torto. Biasimare la Democrazia cristiana per il suo “filisteismo”, non relega l’intera storia di quel partito nell’errore. Bilanciare i valori cristiani con le progressioni laico – liberali, non relativizza i “valori non negoziabili”. Aver combattuto battaglie sbagliate e di “retroguardia”, non condanna l’intera storia della destra. L’immoralità dell’aborto è un dogma per il cattolicesimo, ma la soppressione di una vita umana, dovrebbe essere un tabù “a prescindere”; è un tema che tocca la sensibilità umana; è “pre-cattolico”. Benedetto XVI, durante il suo “pontificato attivo”, rivolgendosi agli atei e agli agnostici affermò: “Comportatevi come se Dio esistesse”. Se per il cattolicesimo, non c’è salvezza senza fede, è vero che in un mondo sempre più miscredente, o credente solo “formalmente”, è importante almeno salvare l’etica che dovrebbe essere prassi comune.

Schopenhauer o Leopardi erano pessimisticamente atei, ma tutt’altro sprovvisti di etica. E se rovesciare la cultura dominante del libertarismo sessanttottardo è, attualmente, utopistico, non può per questo la destra disarmarsi. Le battaglie si combattono anche nella certezza della sconfitta, e coltivando sempre la speranza di un riscatto futuro. L’obiettivo ideale per noi deve restare: proibire l’aborto, per ragioni umane, spirituali e morali che riguardano in primis il nascituro.

Ma qui si pone una questione che va ben oltre la legge 194, giacché la RU486 è un cavillo col quale il progressismo, aggira e travalica i confini stessi della suddetta legge, per spostare subdolamente più innanzi il limite estremo. La RU486 non è infatti un anticoncezionale; è un aborto prodotto da un “farmaco”, come se la gravidanza fosse una malattia da curare, come se l’embrione fosse un “fardello” dal quale liberarsi, un errore commesso per leggerezza che si può cancellare a proprio piacere. Cambiando le nuove linee guida viene protratto il limite temporale all’aborto, aggravandone profondamente l’immoralità.

L’obiettivo delle sinistre è finanche troppo evidente; gradualmente si vuole abbattere qualsiasi remora, agevolare sempre più l’aborto e spostando sempre più in là il tempo limite per l’interruzione della gravidanza, fino a cancellarlo completamente. Togliere l’obbligo di ricovero, ha poi l’intento di rendere l’aborto, completamente nascosto; preservare la segretezza di una gravidanza indesiderata, frutto di una leggerezza o un rapporto extraconiugale, consentendo così alle donne di praticarlo con la certezza che genitori o coniugi non possano venire a saperlo, a discapito del figlio abortito e a rischio della propria salute. Ecco perché progressisti e tardo-femministe parlano di “maggiore libertà delle donne”.

Non ci interessa qui questionare sul concetto di “peccato” o stanare gli amori adulterini; non è questo il problema che ci sta a cuore. Il tema è se la vita è sempre sacra, e se deresponsabilizzando la coppia e disordinando una sessualità già fortemente caotica si va ad aggravare una crisi esistenziale che è sul punto di lacerazione finale. E affermare la necessità di una disciplina sessuale non è una retroguardia bigotta, ma in una società sempre più nichilista e autodistruttiva come quella che viviamo, una necessità addirittura rivoluzionaria. Infine, asserire che la sessualità debba consapevolizzarsi, assumendoci le responsabilità delle proprie azioni, non è bieco maschilismo, poiché l’amore si fa in due, ed entrambi si è responsabili. Viva l’amore, ma poniamoci la mente e il cuore!