“Chicco, lascia stave quel cazzo di giovnale e stammi a sentive!”

“Ma Cicci, è la Veppublica, il nostvo quotidiano !”

“Non mi intevessa, sono indignata, disgustata e…tvovami tu un altvo aggettivo!”

“Incazzata ?”

“Appunto. Domenica Sky ha tvasmesso un sevvizio sui fascisti di Lealtà e Azione; senza contvadditovio, li hanno lasciati pavlave, li hanno fatti passave pev dei buoni samavitani. Hanno fatto vedeve che povtavano pacchi di alimenti ai povevi del quavtieve, che aiutavano i bisognosi, natuvalmente solo gli italiani, quei vazzisti !”

“Cicci, lovo viempono il vuoto lasciato da noi, devi pvendevtela con i nostvi politici !”

“Ma quelli di Sky non hanno fatto vedeve gli incappucciati del Ku Klux Klan, i simboli nazisti che hanno, quello lo hanno censuvato !”

“Sai benissimo che non è vevo, che Vepubblica si inventa delle balle .”

“Ma cosa mi dici ? Dov’è il tuo spivito antifascista ? Se siamo dei vevi democvatici dobbiamo veagive, andave davanti agli studi di Sky a pvostestave , magavi con dei fumogeni vossi !”

“Guavda che lo hanno già fatto qualche mese fa quelli di Fovza Nuova, davanti alla vedazione di Vepubblica, tutti avevano condannato il gesto squadvistico !”

“E noi lo facciamo lo stesso pevché noi agiamo in nome della democvazia antifascista, siamo i difensovi della Costituzione !”

“A pvoposito, non sei indignata che a Schevzi a Pavte Bonolis ha invitato La Vussa ?”

“La Vussa ? Chi è ?”

“Ignazio La Vussa, quel missino, col pizzetto .”

“Ah La Vussa ! Avevo capito La Vussa !”

“Una cosa vomitevole, lo hanno veso simpatico, amante degli animali, spivitoso, ha pevfino abbvacciato un negvo !”

“Nevo, Chicco, si dice nevo !”

“No, negvo, se lo mevita, si è fatto cavezzave da un fascista.”

“Vovvà dive che non guavdevemo più Canale 5, tanto è la televisione di Bevlusconi.”

“Chicco, cosa mi dici che anche al cinema può capitave di vedeve un film fascista ? Nelle sale c’è Ved Land, un film sulle foibe, dove i nostvi amici titini buttavano i nazifascisti pev vendicavsi dei lovo cvimini.”

“Sì ma qui la vigilanza antifascista ha agito bene ; il film è stato pvoiettato solo in cinema di pevifevia,pev pochi giovni, nella nostva Emilia non è nemmeno passato.”

“Ma c’è un’altva cosa, che mi addolova pavticolavmente …”

“Cosa, Cicci ?”

“Il nostvo Jovanotti ha givato un video pev la sua ultima canzone ambientato all’Asmava, in Evitvea.”

“E allova ?”

“Nel video si vedono immagini della città ,piene di simboli fascisti, è una veva celebvazione dell’ Italia fascista e colonialista.”

“Ma Asmava è patvimonio dell’Unesco, pvopvio pev la sua bellezza uvbanistica !”

“Insomma , Jovanotti ha tvadito, è passato con i veazionavi ! Solo pev vicovdave suo nonno, che lì aveva una pompa di benzina, magavi un nonno in camicia neva ! Ma dove andvemo a finive ?”

“Cava Cicci, se non sai più dive niente alla gente, dove vuoi andave ? Sappiamo solo negave, vietave, aiutave chi viene pevcepito come una minaccia, la sinistva è lontana dalle esigenze del popolo . Ultimamente l’unico messaggio che abbiamo mandato è quello lanciato in televisione dalla compagna Finocchiavo , con la complicità della compagna Dandini : “ Gli uomini sono tutti dei pezzi di mevda !”

“Una volta gli unici pezzi di mevda evano i fascisti…”

“Ova lo sono tutti…”

“Quindi anche noi siamo dei pezzi di mevda …”

“Gli uomini, Chicco, quindi tu, non io.”